I giocatori sono sotto accusa per la scarsa intensità mostrata nel corso dell'esercizio.

di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 22:41 | aggiornato 21/09/2019 22:46

Il Real Madrid ha condiviso sui suoi social network l'inizio dell'allenamento a Valdebebas. Un inizio che, come spesso accade, è stato caratterizzato da un torello di riscaldamento. La scelta del frame, soprattutto in questo momento di tensione, non è stata però così fortunata. La bassa intensità che si vede nei giocatori nell'esecuzione di quell'esercizio ha infatti indignato i tifosi delle Merengues.

Quindi molti follower hanno mostrato la loro rabbia per l'atteggiamento dei giocatori con frasi polemiche di questo genere: "Ho messo più intensità io dal divano per guardare le partite", oppure "Mia nonna fa circolare la palla più velocemente. E non è viva. Con questo dico tutto! Mettete le batterie!". Gli uomini social del Real Madrid, effettivamente, avrebbero potuto scegliere dei secondi migliori da postare...