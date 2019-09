È la vittoria più larga della storia del Manchester City in Premier League: Bernardo Silva migliore in campo. Il Tottenham si fa rimontare dal Leicester, successi per Burnley e Sheffield.

di Daniele Rocca - 21/09/2019 20:29 | aggiornato 21/09/2019 20:31

Non c'è fine alla bellezza del Manchester City. A farne le spese stavolta è stato il Watford: dopo i tre gol segnati in Champions, la squadra di Guardiola fa una scorpacciata anche in Premier League. All'Etihad Stadium finisce 8-0 per i citizens: è la vittoria più larga nella storia del club in campionato. E pensare che dopo 18 minuti erano già cinque le reti di scarto, altro record.

Ci pensa David Silva dopo nemmeno un minuto dal fischio d'inizio a sbloccare il match. Poi il rigore di Aguero, la punizione di Mahrez, il colpo di testa di Bernardo Silva e la scivolata di Otamendi. Cinquina Manchester e partita finita ancor prima di cominciare.

Nella ripresa Bernardo Silva, migliore in campo, ne fa altri due, con De Bruyne che chiude il conto. Pomeriggio da ricordare per i tifosi del City e per l'ex Monaco, che ha messo a segno una tripletta. Sembrava avesse l'argento vivo addosso. Altro che Bernardo Silva, dovremmo dire Bernardo Silver. In attesa della sfida tra Chelsea e Liverpool, i ragazzi di Guardiola tornano a meno due dalla vetta della Premier League.

Getty Images Aguero festeggia il gol con David e Bernardo Silva

Premier League: il Leicester ribalta il Tottenham, figuraccia Everton

Non riesce a trovare continuità il Tottenham di Pochettino. Appena una vittoria nelle ultime cinque partite. E dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio al King Power Stadium - gol del solito Kane - gli Spurs vengono ribaltati nella ripresa. Il Leicester si aggrappa alle Ricardo Pereira, che rimette in equilibrio il match, e Maddison. Decisivo il destro da fuori del numero 10 a cinque minuti dalla fine.

FULL-TIME Leicester 2-1 Spurs



A special long-distance James Maddison winner for the Foxes who come from behind to record victory#LEITOT pic.twitter.com/hfl3J0wTcN — Premier League (@premierleague) September 21, 2019

Chris Wood vince la sfida dei bomber contro Teemo Pukki. Doppietta del centravanti neozelandese, che spinge il Burnley alla seconda vittoria stagionale. Dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime quattro partite, la squadra di Dyche torna al successo in campionato. Adesso i punti in classifica sono 8.

FULL-TIME Burnley 2-0 Norwich



Chris Wood's first-half double is enough for the hosts at Turf Moor#BURNOR pic.twitter.com/GmAvyiOd5m — Premier League (@premierleague) September 21, 2019

Il risultato più sorprendente della giornata di Premier però arriva dalla Liverpool tinta di blu. L'Everton infatti crolla in casa contro il neo promosso Sheffield. Con un gol per tempo i Blades si sbarazzano dei padroni di casa: prima un autogol dell'ex Barça Yerry Mina, poi il punto esclamativo di Mousset. Niente male la squadra del South Yorkshire.

FULL-TIME Everton 0-2 Sheffield United



A Yerry Mina own goal and Lys Mousset's first #PL goal for the Blades secure all three points at Goodison Park#EVESHU pic.twitter.com/iLSm9WCKVF — Premier League (@premierleague) September 21, 2019

Nessun gol in serata tra Newcastle e Brighton. Partita lenta e con pochi spunti: strano vedere in Premier League una partita finire 0-0. Curiosità: ha segnato più gol il Manchester City in una singola partita che le altre nove messe insieme. Anche questo sabato è stato all'insegna dei Pep's Boys.

I risultati del sabato

- Leicester-Tottenham 2-1

- Burnley-Norwich 2-0

- Everton-Sheffield 0-2

- Manchester City-Watford 8-0

- Newcastle-Brighton 0-0