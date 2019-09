L'ex Ajax ha subito un furto nello spogliatoio e si rifiuta di scendere in campo finché il colpevole non sarà identificato.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 08:02 | aggiornato 21/09/2019 08:06

Kasper Dolberg ha lasciato dopo anni l'Ajax per accasarsi al Nizza nell'ultima sessione di calciomercato per provare a rilanciarsi in Ligue 1 dopo stagioni deludenti per un giocatore con le sue qualità tecniche.

Purtroppo per lui l'avventura in Francia è iniziata male, non tanto per i soli 79 minuti giocati ma perché lunedì l'attaccante ha subito un furto di un orologio del valore di circa 70.000 euro. L'aggravante? Tutto questo è accaduto nello spogliatoio.

Secondo quanto riportato da Marca, adesso Dolberg (che non ha ancora scoperto il colpevole) ha chiesto di non giocare finché il caso dell'orologio scomparso non sarà risolto come confermato dal presidente Jean-Pierre Rivère. Una bella gatta da pelare per l'allenatore Vieira che dovrà decidere come comportarsi con il nuovo acquisto.