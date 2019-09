Pep Guardiola è diventato ormai sinonimo di vittorie e bel gioco da quando ha iniziato la sua carriera da allenatore. Ma come rivelato da Bernardo Silva in un'intervista al Daily Mail, il tecnico spagnolo è molto di più di un'esteta del calcio.

Il portoghese è sicuramente uno dei giocatori chiave del Manchester City di Guardiola e sin dal suo arrivo ai Citizens si è detto entusiasta della sua decisione. Arrivata anche per la presenza in panchina di Pep.

Non avrei firmato un contratto fino al 2025 se non avessi intenzione di stare qui a lungo: sapere che lotterai per vincere per i prossimi 10 anni ti dà la motivazione, per questo Aguero e Silva sono rimasti così a lungo. Ora siamo vicini alla vittoria di un trofeo europeo, ma vogliamo battere record anche in Premier League.