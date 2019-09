Gli accusati avrebbero usato i loro accessi per utilizzare il sistema dopo aver lasciato Manchester e per questo il Liverpool è stato costretto a pagare: il risarcimento ammonterebbe addirittura a un milione di sterline (circa 1,13 milioni di euro), con il club che al Times non ha voluto commentare l'indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso.

Il pagamento risalirebbe al 2013 dopo le accuse da parte del City secondo cui il Liverpool avrebbe spiato e ottenuto informazioni su Scout7, il sistema utilizzato per raccogliere informazioni sui calciatori. I colpevoli sarebbero il ds Michael Edwards e due scout ex City che approdarono ad Anfield poco prima,Dave Fallows e Julian Ward.

Secondo il Times, nel 2013 i Reds pagarono 1,1 milioni di euro come indennizzo per aver violato il programma "Scout7".

