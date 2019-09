Padroni di casa avanti dopo meno di due minuti con Azeez. I catalani hanno faticato a creare palle gol, subendo la seconda rete a metà ripresa.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 21/09/2019 22:58 | aggiornato 21/09/2019 23:04

Una partita cominciata male e finita peggio. Ma, al tempo stesso, una grande dimostrazione di forza. Il Granada si conferma sorpresa assoluta della Liga, nell'anticipo serale della quinta giornata. Contro il Barcellona vince 2-0 in casa grazie ai gol di Azeez, arrivato dopo appena 2 minuti di gioco, e di Vadillo, giunto al 66' su rigore. ll Barcellona ha pagato la decisione di Valverde di lasciare fuori sia Lionel Messi (ancora in precarie condizioni nello spezzone di gara disputato in Champions League contro il Borussia Dortmund) che il giovanissimo Ansu Fati, apparso il più vivace fra i blaugrana nelle partite scorse.

Giocano quindi Griezmann, Suarez e Perez, ma il gol, in avvio, lo fa Azeez, alla seconda rete in Liga. Il Granada sfonda con facilità sulla destra con Puertas che riesce a mettere il pallone sul secondo palo per Azeez che da due passi, di testa, deve solo insaccare. Il Barcellona si innervosisce subito e fatica a esprimersi come al solito e a creare occasioni da gol.

Non un caso sia il Granada a sfiorare il raddoppio al 15': è ancora Puertas a creare scompiglio nella difesa blaugrana con un tiro dal limite che ter Stegen è fenomenale a respingere in angolo. In tutto il primo tempo il Barcellona si vede solo al 21', con una punizione di Suarez controllata però da Silva. Troppo poco per impensierire il Granada che controlla il vantaggio con una facilità sorprendente.

Il Barcellona perde l'anticipo della Liga contro il Granada: questo il gol del 2-0

Liga, il Barcellona cade in casa de Granada: la ripresa

Valverde non digerisce il primo tempo dei suoi e si presenta all'intervallo con Messi e Fati al posto di Junior e Perez. Eppure il Barcellona resta sconclusionato: l'unico a rendersi pericoloso è Messi su punizione al 50', ma per il resto, nonostante un possesso palla superiore al 70%, i catalani non riescono a tirare in porta. I contropiede del Granada, inoltre, sono sempre pericolosi.

It gook Granada 65 seconds to score against Barcelona.



It’s the fastest Barcelona have conceded a La Liga goal since 2011 😬 pic.twitter.com/RPfhH7KB8j — B/R Football (@brfootball) September 21, 2019

Al 66', viene assegnato un rigore in favore dei padroni di casa per un ingenuo tocco di mano di Vidal (entrato poco prima per Rakitic) su calcio di punizione dalla trequarti. Dal dischetto va Vadillo che fa il 2-0. Per il Barcellona, che ha fallito l'aggancio all'Atletico Madrid, una notte da dimenticare, per il Granada, primo in attesa delle partite di domani, una prestazione perfetta, a dimostrazione che le vittorie conquistate in casa del Celta Vigo e dell'Espanyol non sono casuali. E chissà che non possa diventare la sorpresa della Liga 2019-20...