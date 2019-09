Pareggio amaro per l'Atletico Madrid che non va oltre l'0-0 in casa contro il Celta Vigo. I Colchoneros premono, creano occasioni, ma non segnano.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 21/09/2019 20:31 | aggiornato 21/09/2019 20:33

Attacca, ci prova, ma l'Atletico Madrid non sfonda il muro del Celta Vigo tenuto in piedi da un superlativo Ruben Blanco. Simeone sale a quota dieci punti in Liga aggancia momentaneamente in testa il Siviglia, ma ovvio che rammarico rimane per quanto visto in campo. Primo tempo condotto dai Colchoneros che vanno subito vicini al vantaggio con il colpo di testa di Felipe, ma Ruben Blanco sfrutta tutti i suoi riflessi e devia in angolo. Il Celta prova a riorganizzarsi, tiene il campo con ordine e attenzione, ma non impegna praticamente mai Oblak e allora all mezzora è ancora Ruben Blanco a vestire i panni del protagonista assoluto dicendo no prima a Renan Lodi e poi a Joao Felix. E così per i galiziani andare a riposo sullo 0-0 assomiglia molto a un affare.

A inizio ripresa il copione non cambia e la serata speciale del portiere del Celta continua con un super intervento sul destro di Koke. L'Atletico assedia la porta del Celta, la squadra di Simeone colleziona tiri in porta e calci d'angolo, ma deve fare i conto con un avversario solido, cattivo, concentrato. Simeone si gioca anche la carta Morata per dare maggior peso all'attacco, fuori un non eccezionale Joao Felix.

Il Celta difende e prova sporadiche ripartenze, come quella che manda in porta Brais Mendez imbeccato da un gran filtrante di Santi Mina, ma Oblak si salva ed evita la beffa. L'Atletico torna a spingere, trascinato a sinistra da uno scatenato Renan Lodi che va di nuovo vicino al vantaggio e al gol personale, ma il suo diagonale si spegne di poco a lato. E stavolta Ruben Blanco non avrebbe potuto fare molto. Gli ultimi attacchi dell'Atletico, condizionati anche dalla stanchezza, però non fanno tremare il Celta che porta via dal Wanda Metropolitano un punto d'oro, in un avvio di stagione reso complicato da un calendario non certo favorevole e incoraggiante per il prosieguo di Liga.

Liga, Atletico-Celta: la cronaca della gara

Liga, Atletico Madrid-Celta Vigo: la cronaca del match

Simeone, senza Lemar, ruota qualche elemento, senza però stravolgere il suo solito 4-4-2. Panchina per Morata, con Diego Costa c'è Correa a far coppia in avanti. In difesa spazio a Felipe accanto a Gimenez, turno di riposo per Savic. Il Celta si affida a Iago Aspas e Santi Mina in attacco, con Rafinha e Denis Suarez a supporto. Partenza sprint dei padroni di casa, che vanno subito a un passo dal vantaggio con Felipe che stacca più alto di tutti su una punizione da destra e chiama Ruben Blanco alla grande parata.

Con il passare dei minuti però il Celta riesce a prendere le misure agli avversari, tenendo il campo con ordine, anche senza creare pericoli dalle parti di Oblak. L'Atletico non riesce a trovare spazi, è lento nella costruzione della manovra, allora serve una fiammata di un singolo per dare la scossa. E questa arriva al 29' con Renan Lodi che dai venti metri arma il destro e impegna severamente Ruben Blanco.

Dal corner conseguente il portiere del Celta si ripete e respinge il tentativo di Joao Felix. Nel finale i Colchoneros tentano il forcing, ma la squadra galiziana serra le linee, restite anche all'ultimo tentativo portato da una punizione di Trippier che si schianta sulla barriera e non crea quindi pericoli particolari a Ruben Blanco per distacco il migliore in campo nel primo tempo.

⏱47'+ [ 0-0 ] Descanso. Nos vamos a vestuarios con tablas. ¡Restan 45 minutos para lograr la victoria! 🏧👊



⚽ #AtletiCelta

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/7LaU1JAw5T — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2019

La ripresa

Nessun cambio a inizio secondo tempo per i due allenatori, l'Atletico riparte con il piede sull'acceleratore: percussione centrale di Koke, il capitano scarica un destro potente e indirizzato all'incrocio, ma deve fare i conti con l'ennesima grande parata di Ruben Blanco che salva e devia in angolo. Il forcing dell'Atletico è totale, Simeone prova a dare nuova linfa ai suoi inserendo Vitolo e Thomas per uno spento Correa e per Hector Herrera.

Il muro del Celta però non cede, ci prova Joao Felix da destra con un cross teso in mezzo, ma come al solito arriva la mano di Ruben Blanco a deviare in angolo e a sventare il pericolo. I Colchoneros sfondano soprattutto a sinistra, corre Renan Lodi che mette dentro un traversone basso e teso sul quale però Diego Costa non arriva davvero per poco. Simeone allora si gioca anche l'ultimo cambio togliendo un non irresistibile Joao Felix e buttando dentro Alvaro Morata e sulla testa dell'ex Juve piove subito un pallone interessante scodellato da Vitolo, ma la deviazione non è perfetta e la palla va fuori.

Quello che però si vede in campo dall'ora di gioco in poi ha tutti i connotati dell'assedio, l'Atletico preme, il Celta si difende con le unghie e con i denti, Escriba inserisce Mendez per Denis Suarez con l'intento di dare un po' più di sostanza alla mediana. Proprio il nuovo entrato ha la palla buona per il vantaggio, ma Oblak si salva. Un flash che però non cambia il volto della partita, perché l'Atletico non si spaventa e riprende a spingere a caccia di un vantaggio che sarebbe meritato per quanto visto sul campo. Renan Lodi continua ad arare la fascia sinistra, diagonale potente che finisce al lato di un soffio. Il Celta risponde con Pione Sisto che però non è freddo e non impensierisce il portiere dell'Atletico. I cinque minuti concessi dall'arbitro servono a poco. Finisce 0-0, per l'Atletico un pareggio pieno di rimpianti, per il Celta prova incoraggiante e punto importante.