Il tecnico del Liverpool commenta le critiche a Robertson dopo il fallo sullo spagnolo: "Sappiamo che non era fallo, ma succede se giochi contro calciatori esperti".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 08:32 | aggiornato 21/09/2019 08:37

Il Liverpool ritorna a giocare in campionato dopo la brutta sconfitta subita al San Paolo di Napoli al debutto in Champions League da campioni d'Europa in carica. E uno dei più criticati è stato Robertson, autore del fallo da rigore che ha portato in vantaggio i partenopei.

A difendere il terzino è stato il suo allenatore Jurgen Klopp nella conferenza stampa prima della sfida contro il Chelsea. Il tecnico tedesco è tornato sull'episodio di martedì sera ripetendo che per lui si tratta di un errore arbitrale.

Mi sembra assurdo criticare Robertson per una partita giocata male, siamo tutti d'accordo che quello non era rigore. Callejon è stato furbo, se si vuole essere furbi così...voleva togliere Robertson dalla partita e protestando l'ha fatto anche ammonire. Ma questo succede quando affronti giocatori di esperienza.

Un commento decisamente chiaro quello di Klopp che non ha digerito la sconfitta di Napoli e che difende il terzino sinistro del Liverpool per i tanti attacchi subiti dopo un inizio di stagione non ai livelli dell'annata precedente.