di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 12:29 | aggiornato 21/09/2019 12:33

Brusca frenata nella trattativa per la cessione di Mario Mandzukic dalla Juventus all'Al-Rayyan. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, a portare alla fase di stallo sarebbe stata una visita dei procuratori del croato.

Gli agenti dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid infatti si sarebbero recati in Qatar per parlare con la dirigenza del club e portare a termine un'operazione che aveva portato all'intesa per i termini contrattuali.

Ma le strutture dell'Al-Rayyan (in fase di ristrutturazione) sono sembrate inadeguate ai procuratori di Mandzukic che ora sta riflettendo sul suo trasferimento. In più, se sul lato dell'ingaggio il club accontenterebbe l'attaccante, c'è ancora resistenza sulla richiesta della Juventus che vuole almeno 10 milioni di euro. Per il momento quindi è tutto bloccato con il centravanti ancora sul mercato, che però in Qatar chiude il 30 settembre.