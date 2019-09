Chiuso il bilancio 2018/2019 con una perdita pari a 40 milioni di euro, Andrea Agnelli nella prossima assemblea chiederà ai soci ulteriori investimenti per mantenere il club bianconero al top in Europa e rafforzare il brand.

Archiviato il bilancio 2018/2019 con una perdita pari a circa 40 milioni di euro, la Juventus guarda con fiducia a un futuro che la vedrà stabilmente tra i top club europei e prepara un piano che in cinque anni la vedrà crescere ulteriormente a livello economico con l'intenzione di raggiungere entro il 2024 una stabilità finanziaria che permetterà al club bianconero di competere ad armi pari con i migliori al mondo e che come primo passo prevede un aumento di capitale di 300 milioni.

A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che spiega come il piano di espansione della società presieduta da Andrea Agnelli sia in pieno svolgimento: se l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo ha significato l'inizio di una nuova era, in cui la Juventus intende sfidare il gotha europeo, questo non è stato che l'inizio per un club che adesso intende ingrandire la forza del suo brand, testimoniato già nell'ultima stagione dal raggiungimento di un fatturato da record pari a quasi mezzo miliardo di euro.

Un processo di crescita che, inevitabilmente, ha portato anche a un aumento del debito: ecco perché nella prossima assemblea dei soci prevista per il 24 ottobre Andrea Agnelli proporrà un importante aumento di capitale. 300 milioni appunto, che Exor sottoscriverà in gran parte - 191 milioni - con la sua quota di competenza pari al 63,77% lasciando il resto ai piccoli azionisti e a un consorzio di banche che coprirà le quote inoptate composto da Bnp Paribas, Goldman Sachs, Mediobanca e UniCredit.

Juventus, obiettivo 2024: il club bianconero scommette su se stesso

Aumento di capitale che servirà, come recita la nota rilasciata dal club bianconero, a finanziare gli investimenti necessari per mantenere al massimo livello la competitività sportiva e, contemporaneamente, a rafforzare il marchio Juventus a livello finanziario con un'aumentata visibilità del brand Juventus e un'ulteriore aumento dei ricavi. Che nelle ultime stagioni sono stati costantemente in ascesa dopo la scelta da parte della società di assumersi dei rischi, scommettendo su se stessa e sul proprio futuro. Un piano quinquennale che non a caso Agnelli, presidente anche dell'ECA, ha fatto coincidere con la fine del 2024 e la scadenza dell'attuale format della Champions League.

Un investimento che ha l'obiettivo a medio-lungo termine di alleggerire i conti di un club che si sta impegnando a raggiungere realtà importanti come Barcellona, Real Madrid, Manchester City e PSG che sarebbero rimaste altrimenti irraggiungibili. Con un duplice obiettivo: vincere sul campo, continuando a dominare in Italia e inseguendo il massimo in Europa, e vincere allo stesso tempo anche fuori aumentando i ricavi di una realtà che è comunque in continua espansione.

Alcuni risultati legati a quella che può essere definita "operazione Ronaldo", varata nell'estate del 2018, sono già visibili mentre altri lo saranno nel tempo: i ricavi sono schizzati in un anno da 410,7 a 494,4 milioni di euro grazie ai maggiori introiti dal botteghino, dal merchandising e dall'area commerciale, con Adidas che porterà 10 milioni in più e Jeep che presto rinnoverà l'accordo di sponsorizzazione. Vero è che i costi sono aumentati in modo esponenziale - la voce stipendi recita quasi 328 milioni di euro in uscita, un netto aumento rispetto ai 259 di un anno fa - ma nei piani del club bianconero questi saranno coperti nei prossimi anni dalla crescita complessiva della Juventus, che non si ferma e si prepara a sfidare il futuro.