Terza pole position consecutiva di Leclerc, che batte Hamilton nelle qualifiche a Singapore. Seconda fila per Vettel e Verstappen. Delude Bottas.

di Matteo Bellan - 21/09/2019 16:23 | aggiornato 21/09/2019 16:27

Archiviate le prove libere, è tempo di qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula 1. Considerato che sul circuito cittadino di Marina Bay non è facile sorpassare, conquistare una buona posizione nella griglia di partenza è sempre importante in ottica gara.

Autore della pole position è stato ancora Charles Leclerc, alla sua terza consecutiva. Il pilota della Ferrari ha chiuso in 1'36"217. Un risultato inatteso per la scuderia di Maranello, ma evidentemente le novità di aerodinamica portate sulla SF90 hanno funzionato a dovere. Difficile dire se il monegasco potrà giocarsi anche la vittoria, ma domani è un altro giorno e vedremo cosa succederà.

Al fianco di Leclerc partirà Lewis Hamilton, che proprio all'ultimo è riuscito a conquistare la seconda posizione a 191 millesimi dal rivale. In ottica gara il campione della Mercedes dovrebbe essere il favorito, però fare previsioni è complicato. Bisognerà vedere se la Ferrari riuscirà a sorprendere pure sulla lunga distanza. Bene anche Sebastian Vettel, terzo a 220 millesimi dal compagno. Max Verstappen completa la seconda fila, ma è a quasi 6 decimi dal poleman.

Lewis Hamilton sorpreso da Charles Leclerc nelle qualifiche di Formula 1 a Singapore

Formula 1, Qualifiche GP Singapore 2019: tempi e classifica

Alla vigilia di questo GP la scuderia di Maranello era indicata come terza forza a Singapore. Infatti, sia Mercedes che Red Bull venivano ritenute più forti. Ma, come accennato in precedenza, gli aggiornamenti introdotti dalla Ferrari hanno fatto la differenza.

Deludente Valtteri Bottas, che oggi ha incassato quasi 1 secondo da Leclerc. Al suo fianco scatterà Alexander Albon, compagno di Verstappen. Buona quarta fila per Carlos Sainz (McLaren) e Daniel Ricciardo (Renault). In quinta troviamo Nico Hulkenberg e Lando Norris. Per quanto riguarda l'Alfa Romeo, dodicesimo Antonio Giovinazzi e quattordicesimo Kimi Raikkonen. Da ricordare che Sergio Perez (Racing Point), undicesimo, verrà retrocesso di cinque posti per la sostituzione del cambio. Di seguito tempi ufficiali e classifica finale delle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula 1.