Risultati che stanno stupendo tutti, anche un certo Lewis Hamilton, che non ha fatto nulla per nascondere il suo stupore al termine del gran premio di Formula 1 di Singapore.

Nel gran premio di Formula 1 di Singapore è arrivata la terza pole position consecutiva per il predestinato, Charles Leclerc. Si tratta della quinta della sua carriera, numeri impressionanti per il pilota francese per il primo anno alla guida della Ferrari.

