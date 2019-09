Seguono Abraham a 7 e Pukki a 6 reti, mentre a 5 troviamo Aubameyang e Sterling.

0 condivisioni

di Simone Cola - 21/09/2019 17:44 | aggiornato 21/09/2019 17:51

La Premier League è considerata da molti il campionato più spettacolare e affascinante al mondo grazie al perfetto mix di tradizione e modernità che negli anni ha trasformato quello inglese in un campionato unico, fatto di ritmi altissimi, partite spettacolari e ricche di gol. In Inghilterra giocano del resto alcuni dei migliori attaccanti al mondo, tutti potenziali candidati alla vittoria finale della classifica marcatori Premier League, e allo stesso tempo non mancano allenatori che hanno fatto del gioco offensivo il proprio marchio di fabbrica come lo spagnolo Pep Guardiola del Manchester City.

Il primo "re del gol" del calcio inglese fu, nella stagione 1888/1889, John Goodall del Preston North End, capace di segnare 21 reti in 18 giornate, mentre il primo vincitore della classifica marcatori Premier League vera e propria, che vide la sua prima edizione andare in scena nella stagione 1992/1993, fu Teddy Sheringham, ai tempi in forza al Tottenham Hotspur.

E proprio negli Spurs gioca uno dei favoriti per la vittoria di quest'anno, Harry Kane, che concorrerà per l'ambito premio insieme a campioni di livello assoluto quali i capocannonieri in carica Mohamed Salah, Sadio Mané e Pierre-Emerick Aubameyang. Ma il gruppo dei contendenti al primo posto è molto ricco: basti pensare a Roberto Firmino, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Jamie Vardy del Leicester. Questi sono solo alcuni dei nomi in corsa, perché in un campionato da sempre ricco di emozioni come quello inglese la sorpresa può essere sempre dietro l'angolo. Chi vincerà la classifica marcatori Premier League?

Nella sua prima stagione al Liverpool l'egiziano Mohamed Salah ha vinto la classifica marcatori della Premier League segnando 32 reti. Si è confermato anche nella seconda stagione, a pari merito con Sadio Mané e Aubameyang

Classifica marcatori Premier League 2019/2020: in testa Sergio Aguero e Abraham con 7 gol

Ecco tutti i giocatori presenti nella classifica marcatori Premier League 2019/2020, sempre aggiornata:

Sergio Agüero, Manchester City - 8 gol Tammy Abraham, Chelsea - 7 gol Teemu Pukki, Norwich City - 6 gol Raheem Sterling, Manchester City - 5 gol Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal - 5 gol Ashley Barnes, Burnley - 4 gol Sadio Mané, Liverpool - 4 gol Mohamed Salah, Liverpool - 4 gol Bernardo Silva, Manchester City - 4 gol Harry Kane, Tottenham - 4 gol Mason Mount, Chelsea - 3 gol Jamie Vardy, Leicester City - 3 gol Daniel James, Manchester United - 3 gol Marcus Rashford, Manchester United - 3 gol Callum Wilson, Bournemouth - 3 gol Sébastien Haller, West Ham - 3 gol Alexandre Lacazette, Arsenal - 2 gol Jordan Ayew, Crystal Palace - 2 gol Kevin De Bruyne, Manchester City - 2 gol Anthony Martial, Manchester United - 2 gol Richarlison, Everton - 2 gol Chris Wood, Burnley - 2 gol Henry Wilson, Bournemouth - 2 gol Roberto Firmino, Liverpool - 2 gol Todd Cantwell, Norwich - 2 gol Neal Maupay, Brighton & Hove Albion - 2 gol Moussa Djenepo, Southampton - 2 gol Jimenez, Wolverhampton - 2 gol Erik Lamela, Tottenham - 2 gol Son Heung-Min, Tottenham - 2 gol Raúl Jiménez, Wolverhampton - 2 gol Billy Sharp, Sheffield United - 1 gol Ryan Fraser, Bournemouth - 1 gol Romain Saïss, Wolverhampton - 1 gol Florin Andone, Brighton & Hove Albion - 1 gol Divock Origi, Liverpool - 1 gol Gabriel Jesus, Manchester City - 1 gol Lucas Torreira, Arsenal - 1 gol Alex Iwobi, Everton - 1 gol Ndombele, Tottenham - 1 gol Javier Hernández, West Ham - 1 gol Tielemans, Leicester City - 1 gol Harvey Barnes, Leicester City - 1 gol Tomori, Chelsea - 1 gol Andriy Yarmolenko, West Ham - 1 gol Joshua King, Bournemouth - 1 gol Cleverley, Watford - 1 gol van Aanholt, Crystal Palace - 1 gol Jonjo Shelvey, Newcastle - 1 gol McGinn, Aston Villa - 1 gol Cutrone, Wolverhampton - 1 gol Joelinton, Newcastle - 1 gol Oliver McBurnie, Sheffield United - 1 gol David Silva, Manchester City - 1 gol Riyad Mahrez, Manchester City - 1 gol Nicolas Otamendi, Manchester City - 1 gol Rodri, Manchester City - 1 gol Vestegaard, Southampton - 1 gol Neves, Wolverhampton - 1 gol Chicharito, West Ham - 1 gol Schar, Newcastle - 1 gol Mark Noble, West Ham - 1 gol Willemns, Aston Villa - 1 gol Lundstram, Sheffield United - 1 gol McLean, Norwich - 1 gol Anwar El Ghazi, Aston Villa - 1 gol Mepham, Bournemouth - 1 gol Tanguy N'Dombele, Tottenham - 1 gol Lucas Moura, Tottenham - 1 gol Jóhann Berg Gudmundsson, Burnley - 1 gol Christian Eriksen, Tottenham - 1 gol Leandro Trossard, Brighton & Hove Albion - 1 gol Hendrick, Burnley - 1 gol Calvert-Lewin, Everton - 1 gol Pereyra, Watford - 1 gol Hughes, Watford - 1 gol Saiss, Wolverhampton - 1 gol Andre Gray, Watford - 1 gol Robinson, Sheffield United - 1 gol Lys Mousset, Sheffield United - 1 gol Danny Ings, Southampton - 1 gol Bernard, Everton - 1 gol van Dijk, Liverpool - 1 gol Douglas Luiz, Aston Villa - 1 gol Joel Matip, Liverpool - 1 gol James Maddison, Leicester City - 1 gol Wilfred Ndidi, Leicester City - 1 gol Ricardo Pereira, Leicester City - 1 gol Nathan Redmond, Southampton - 1 gol

Classifica marcatori Premier League 2018/2019: Salah, Aubameyang e Mané primi con 22 reti

Vincono Salah, Aubameyang e Mané con 22 reti, segue Agüero 21 gol. Dietro Vardy con 18 gol. Ma ecco la classifica marcatori della Premier League 2018/2019 completa: