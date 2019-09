Osservatori rossoneri erano al Da Luz per vedere Benfica-Lipsia di Champions League: nel mirino il centrale portoghese (e non solo).

di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 11:24 | aggiornato 21/09/2019 11:29

In attesa del derby, il Milan si concentra già sulle prossime mosse del suo calciomercato e proprio in settimana il club rossonero si è mosso per visionare da vicino alcuni talenti del Benfica. In particolare Ruben Dias.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, alcuni osservatori del Milan erano allo stadio Da Luz in settimana per la sfida di Champions League fra i padroni di casa e il Lipsia: l'obiettivo primario è il centrale difensivo portoghese legato al superagente Jorge Mendes (che ha buoni rapporti con la dirigenza).

Il classe '97 è uno dei gioielli delle SuperAquile e i rossoneri hanno dimostrato di voler puntare su profili del genere, giovani e di prospettiva. Per l'occasione sono stati visionati anche altri giocatori (come il man of the match Werner) ma l'obiettivo di calciomercato del Milan è Ruben Dias.