Evento visibile in ogni parte del mondo, San Siro è pronto: si punta al record d'incasso. E ci sarà un nuovo impianto luci per garantire il massimo della qualità visiva.

di Francesco Maria Bizzarri - 20/09/2019 12:08 | aggiornato 20/09/2019 12:13

Luci a San Siro. E il giorno perfetto per accendere il nuovo impianto è quello del derby tra Milan e Inter, uno dei match più importanti della nostra Serie A, una sfida che si giocherà davanti al pubblico delle grandi occasioni. Sugli spalti sono attesi oltre 70mila persone: 65mila milanisti e circa 7500 ospiti interisti.

C’è qualche rimanenza ai botteghini, ma i numeri (ottimi) sono questi. Resteranno fuori dalla vendita solo i 2400 posti coperti dai teloni perché inagibili. L'incasso potrebbe superare quello record dell’ultimo derby di 6 milioni di euro.

Ma lo show sarà anche per il popolo del calcio di tutto il mondo. Diretta TV in oltre 200 paesi con circa 600 operatori a Milano tra giornalisti, fotografi e tecnici TV. Senza dimenticare la passerella in tribuna vip. Attesi il presidente FIFA Gianni Infantino, l’ex fenomeno del tennis Boris Becker, poi Van Basten, Stoichov, Ronaldo, Schmeichel e tanti altri.

Serie A, una coreografia al derby tra Milan e Inter

Serie A, a tutto derby: evento unico, San Siro è pronto

Il derby tra Milan e Inter accende la quarta giornata di Serie A. Lo stadio è pronto ad accogliere l’evento degli eventi. Per l’occasione sarà inaugurato un nuovo impianto di illuminazione. Quaranta giorni per realizzarlo, 356 proiettori, 1600 W di potenza. Tanta luce e più risparmio, limitando così i consumi del 40% e gli interventi di manutenzione. San Siro stracolmo sarà un bel colpo d’occhio anche per i tanti telespettatori che seguiranno la sfida tra la squadra di Giampaolo e quella di Conte. La diretta TV andrà infatti in onda in più di 200 paesi. Evento planetario che ha richiamato tanti giornalisti da ogni parte del mondo.

Serie A, San Siro pronto per il derby:tutti i vip attesi

Uno show vero e proprio in attesa del calcio d’inizio. Lo spettacolo vero ci sarà pure in partita per tutti i 90’. Lo sperano anche chi occuperà i posti vip. Dai già citati Infantino, Becker, Van Basten, Stoichov, Ronaldo e Schmeichel, in tribuna si aggregheranno anche vecchie glorie rossonere quali Dida, Serginho e Desailly. E ancora: lo sciatore Dominik Paris, la top model Bianca Balti, Fabio Capello e Bobo Vieri. Uno spettacolo per tutti, uno degli ultimi a San Siro. Da lunedì prossimo inizieranno i discorsi per la creazione di un nuovo impianto ultramoderno.