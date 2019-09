Scialba in Liga, disastrosa in Champions League, la squadra non piace a Florentino Perez che sta valutando tutte le possibili soluzioni. E Zidane è già a rischio.

di Alberto Casella

La dura vita dell'allenatore. Zinedine Zidane non c'era abituato: subentrato sulla panchina del Real Madrid a Benitez a inizio 2016 si era installato al volante della fuoriserie blanca come se fosse stata la cosa più semplice del mondo, l'aveva risollevata dalle secche e l'aveva guidata a una serie di successi irripetibili. Quasi riacciuffato in extremis il campionato, aveva vinto la Champions League e da lì poi non si era più fermato.

La Liga era arrivata l'anno dopo - poco male - e per non farsi mancare nulla gli aveva aggiunto un'altra Champions, la Supercoppa Uefa, il Mondiale per club e via così, tanto che si farebbe prima a elencare quello che si è lasciato sfuggire: 9 trofei (con 3 Champions consecutive) in due stagioni e mezza infatti sono un record che attenderà a lungo di essere non tanto battuto ma anche solo avvicinato.

Poi l'addio, inatteso e improvviso, seguito da quello di Cristiano Ronaldo e l'invincibile armata di Florentino che si scopre vecchia, sdrucita e stanca con Lopetegui e Solari passati come figurine di contorno in attesa della Reconquista. Il momento pareva essere arrivato in primavera quando Zizou aveva accettato di tornare e se la bacchetta magica non aveva funzionato subito, come nel post-Benitez, nessuno aveva fatto drammi. C'era un gruppo da ricostruire, perbacco, mica si potevano pretendere miracoli. La risposta attesa sarebbe arrivata dopo il mercato della rifondazione.

Zidane perplesso al Parco dei Principi

Real Madrid: Mourinho o Xabi Alonso al posto di Zidane?

Trecentosette milioni dopo, però, il Real Madrid sembra di nuovo punto e a capo. Sono arrivati Hazard, Jovic, Eder Militao, Mendy e Rodrygo (303 milioni in cinque) ma i conti non tornano: Pogba è rimasto un sogno e il centrocampo piange le cessioni di Kovacic, Ceballos e Llorente, mai sostituiti. Per fortuna in Liga non corre nessuno e quindi con 8 punti in 4 partite i Blancos sono a un solo punto dalla vetta, ma la sverniciata subita al Parco dei Principi in Champions League è una ferita profonda.

Di Maria, la sua doppietta ha demolito il Real Madrid

Sì, perché va bene tutto ma 90 minuti senza un solo tiro in porta sono una vergogna che dalle parti di Valdebebas non si tollera facilmente. Se poi anche la difesa crolla e la squadra viene passata per le armi, senza nemmeno l'urlo di Cambronne, come è successo mercoledì a Parigi, è inevitabile che partano i processi e Zidane, manco avesse fatto lui il calciomercato, finisca nel frullatore. Su di lui si allunga sempre più l'ombra di José Mourinho che, se ha molti oppositori all'interno del club, è adorato da Florentino che lo ritiene l'unico in grado di dare la scossa a un ambiente sopito e ne apprezza sempre la sua antiblaugranità. Molto dietro al portoghese c'è Xabi Alonso che, dopo un anno nelle giovanili di Valdebebas, è passato alla Real Sociedad B. Correnti del club spingono per lui e, pur preferendo Mou, anche Perez lo apprezza, senz'altro più di Raul, altro candidato, che col presidentissimo ha sempre avuto un rapporto difficile e contrastato.

Zidane, Xabi Alonso e Mourinho in una curiosa immagine. Ora il portoghese e lo spagnolo sono fra i candidati a sostituire il francese

Intanto i media spagnoli fanno a gara a intervistare vecchie glorie per chiedere lumi e pareri. Se un vecchio saggio come don Vicente del Bosque si chiama fuori dal gioco - "Non voglio disturbare" - Santillana chiede tempo per Zidane che, dice, ha fatto molto per il Real e i suoi tifosi e ora tutti devono supportarlo. Su sponde opposte, invece, si schiera Predrag Mijatovic che, parlando a Cadena Ser, usa il machete:

Mi aspettavo un esordio diverso in Champions. Il PSG aveva molte assenze, ma in campo ha fatto quello che ha voluto ed è stato superiore in ogni settore mentre il Real Madrid non è mai esistito. Zidane? Non lo vedo così qualificato per trovare la soluzione giusta e rendere la squadra migliore.

Qualcuno doveva pur cominciare a scavare la fossa.