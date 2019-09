Sarri potrebbe lanciare la Joya con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, lasciando momentaneamente fuori Higuain. Turnover dopo la Champions League.

di Antonio Gargano - 20/09/2019 11:24

Occasioni come quelle di sabato alle 18:00 potrebbero essere sempre più rare. Per questo motivo, Paulo Dybala non può permettersi di steccare l'anticipo di Serie A tra Juventus e Verona, nel quale dovrebbe partire titolare dopo un inizio di campionato che non l'ha visto tra le prime scelte di Maurizio Sarri. Quello contro i veneti sarà il suo primo gettone dall'inizio del match.

🔁📋 Sarri apunta a cambios para el partido de mañana contra el Hellas (18H):



- Buffon podría entrar en portería.

- Alex Sandro descansaría y jugaría Cuadrado de lateral.

- Demiral jugaría atrás.

- Can, Rabiot, Bentancur o Ramsey son candidatos al medio.

- Dybala sería el punta. pic.twitter.com/YJFpWhrSjy — Soy Calcio (@SoyCalcio_) September 20, 2019

Fino alla trasferta di Firenze, il minutaggio della Joya in campionato è stato di appena 15 minuti, davvero troppo poco sia per mettersi in mostra davanti al nuovo tecnico, sia per scalzare la concorrenza nelle gerarchie bianconere. Nel match della 4^ giornata, l'argentino potrà beneficiare del turnover dopo la trasferta di Madrid: prenderà il posto del suo connazionale Gonzalo Higuain, schierando come falso nueve tra Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

Dopo lo scampolo di partita contro il Napoli, nel finale assurdo che ha portato all'autogol di Koulibaly, per Dybala arriva adesso un'opportunità importante contro un avversario abbordabile. La Juventus non ha bisogno solo di 3 punti per rimanere nella scia dell'Inter, ma anche delle certezze su chi potrà subentrare in attacco durante una lunghissima stagione su 3 fronti.

Paulo Dybala torna titolare in Serie A, c'è Juventus-Verona

Riecco Paulo Dybala in Serie A: titolare in Juventus-Verona

La scelta di Sarri non è una componente estemporanea nell'ambiente bianconero. Dybala è da anni un punto di riferimento del club, ma l'arrivo di Cristiano Ronaldo e le prestazioni degli attaccanti l'hanno progressivamente allontanato dalle maglie da titolare. Al punto da vagliare l'ipotesi di una cessione durante la scorsa estate: la Juventus ha prelevato l'argentino dal Palermo nell'estate 2015, per una cifra intorno ai 32 milioni di euro più altri 8 di bonus. La società bianconera avrebbe ottenuto una plusvalenza sia per le prestazioni del calciatore negli ultimi anni, sia per l'aumento complessivo del volume del calciomercato.

È nata così l'ipotesi di uno scambio con l'Inter per ottenere Icardi, ma si sono fatte avanti anche Manchester United e PSG. Tutti gli elementi portavano ad un addio durante l'estate, che non si è materializzato per fattori economici e scelte personali. La possibile cessione non ha fatto altro che distogliere Dybala dai piani della Juventus e la Juventus dall'importanza di Dybala. Nel frattempo, il nuovo corso bianconero è partito sotto la guida di Sarri senza che la Joya potesse concentrarsi al 100% sulla sua integrazione negli schemi del nuovo tecnico.

La Juventus ha pensato anche all'avvicendamento Dybala-Icardi con l'Inter

L'esito naturale di questo processo è stato un declassamento nelle gerarchie, che però gli ha permesso ugualmente di entrare in lista Champions, a differenza di Mario Mandzukic. Ovviamente, le gerarchie vedono Dybala nettamente attardato rispetto ai compagni di reparto, anche rispetto al rientrante Higuain che si è subito dimostrato un fattore importante nell'economia dell'attacco juventino.

Ora arriva un'occasione fondamentale contro il Verona, in un match che può essere di transizione per la Juventus ma decisivo per il futuro di Dybala, ancora in bilico in vista della sessione di calciomercato invernale. Da un inizio ai margini della rosa, l'argentino può lentamente rientrare tra le scelte più intriganti di Sarri, ma per farlo dovrà mettere sul tavolo una prestazione di spessore non solo nell'anticipo di Serie A, ma anche e soprattutto nei prossimi match in cui verrà chiamato in causa.

Molto dipenderà anche dalla sua voglia di restare alla Juventus. In ogni caso, rispondere positivamente alle chances concesse dall'allenatore potrebbero attirare nuovamente i top club che si sono affacciati durante l'estate, dando nuova linfa sia alle casse bianconere sia alla carriera dell'argentino. Ma se dovesse tornare ai livelli di pochi anni fa, Sarri starà ben attento a non farselo sfuggire dopo avergli teso una mano.