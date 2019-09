Roma, Fonseca: "Sì al turnover per andare lontano in Europa League"

Roma, Fonseca: "Sì al turnover per andare lontano in Europa League"

Un pensiero anche sulle altre squadre del girone, come il Wolfsberger, sorprendentemente uscito vincitore dal campo del Borussia Moenchengladbach per 4-0:

La squadra ha capito quello che voglio, in fase offensiva ha una grande capacità di creare occasioni di gol. Dobbiamo comunque continuare a lavorare su quella difensiva, oggi è stato importante non aver preso gol.

Zaniolo può giocare senza problemi in entrambi ruoli. Diawara ha fatto bene ma deve imparare a giocare più di prima il pallone, Cristante è un giocatore molto intelligente e con voglia di imparare. Kluivert è stato bravo anche in fase difensiva.

Di Pastore ho già detto che è impostante che metta minuti nelle gambe. Nella prima frazione non è andato benissimo, ma nemmeno Zaniolo aveva capito come attaccare lo spazio nella maniera giusta. Nella ripresa siamo migliorati tutti.

In sala conferenze, la prima domanda per Paulo Fonseca riguarda Pastore e Zaniolo:

Non abbiamo brillato nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo creato tantissime occasioni da gol. Differenze dalla sfida contro la Lazio? Dopo il derby ho parlato con i giocatori, ho detto loro di essere più aggressivi. Il rinnovo di Dzeko? Ha capito quanto è importante per la Roma la sua presenza.

Un anno dopo l'esordio al Santiago Bernabeu, Nicolò Zaniolo si conferma tra i più positivi della formazione giallorossa. A Sky, il centrocampista classe 1999 elogia Dzeko e suona la carica in vista della prossima gara contro il Bologna, in programma domenica alle 15.

L'allenatore giallorosso parla in sala conferenze dopo il 4-0 rifilato all'Istanbul Basaksehir in Europa League.

