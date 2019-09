Il Manchester United ringrazia Greenwood e supera di misura l'Astana. Vince il Porto contro lo Young Boys; male il Monchengladbach che ne prende 4 dal Wolfsberger.

di MarcoValerio Bava - 20/09/2019 00:32 | aggiornato 20/09/2019 00:39

La Roma batte il Basaksehir di Istanbul e vola a quota tre punti in classifica insieme al Wolfsberger. La squadra di Fonseca inizia un po' contratta, di fronte quella di Buruk che è attenta, tiene le linee vicine e concede poco. Serve allora un episodio per sbloccare il match e arriva al tramonto del primo tempo: da destra arriva il cross di Spinazzola e Caicara devia goffamente nella propria porta. La Roma cresce nella ripresa e trova subito il raddoppio con Dzeko ben assistito da Zaniolo che poi firma anche il 3-0; finita? Macché, la Roma è ormai in totale controllo e c'è tempo anche il poker firmato Kluivert. Finisce 4-0 e Fonseca è primo nel girone di Europa League.

Nello stesso girone dei giallorossi, crolla in casa il Borussia Monchengladbach schiantato dalla matricola Wolfsberger alla prima apparizione in Europa League. Il primo tempo dei tedeschi è da incubo, chissà che la squadra di Rose non abbia sottovalutato gli avversari che banchettano di fronte a un Borussia-Park attonito. Gli austriaci passano in vantaggio già al 12' con Weissman che s'inserisce tra i centrali del Gladbach e insacca in scivolata. Il Wolfsberger gioca meglio, con la spensieratezza di chi si presenta nella competizione con tutti i pronostici contro e quindi non deve dimostrare granché e al 31' trova il raddoppio con il colpo di testa di Leitgeb che gira intorno al suo marcatore e batte Sommer. Fischiano i tifosi di casa, incomprensibile l'atteggiamento difensivo del Borussia che al 42' cala il tris con Ritzmaier. Nella ripresa la reazione del Gladbahc non c'è, anzi arriva pure il 4-0 degli ospiti con Leitgeb che fa doppietta.

Va meglio all'altra tedesca impegnata alle 21. Il Wolfsburg batte in casa l'Oleksandriya. Primo tempo tutto di marca biancoverde e i gol di Arnold e Mehmedi concretizzano la supremazia dei ragazzi di Glasner. Nel secondo tempo gli ucraini provano a riaprire la partita con il gol di Banada, ma Brekalo un minuto dopo chiude i giochi. Grande festa alla Ludogorets Arena, dove i padroni di casa ribaltano il CSKA Mosca e salgono in vetta al girone H. I russi passano in vantaggio nel primo tempo con la rete di Diveev. Ma nella ripresa cambia tutto e il Ludogorets in quattro minuti, tra il 48' e il 52', segna tre volte con Wanderson, Lukoki e Keseru, approfittando del clamoroso blackout del CSKA che riesce nell'impresa di incassare anche la tripletta di Keseru che fissa il risultato sul 5-1 finale per i bulgari.

Europa League, Braga ok a Wolverhampton

Europa League, vince il giovane United: ok anche il Porto, flop Wolverhampton

Sceglie la linea verde Solskjaer, sei su undici giocatori in campo sono nati tra il 1997 e il 2001. Il Manchester United produce gioco, nel primo tempo di fatto domina la partita, senza però riuscire a concretizzare la propria supremazia, anche perché Eric dice due volte no a Rashford e Greenwood è impreciso quando ha l'occasione per l'1-0. L'Astana è molto avanti nella preparazione e ha organizzazione difensiva e quindi non è facile da sorprendere. Nella ripresa il copione, almeno fino al 60', è lo stesso perché lo United gioca e produce con Rojo e ancora Rashford vicini al vantaggio. Intorno all'ora di gioco, però, l'Astana si fa viva pericolosamente con Rotariu; Solskjaer allora inserisce Lingard e Mata per dare nuova linfa ai suoi e il gol arriva al 73' con Greenwood che salta un avversario e poi beffa il portiere avversario con un bel diagonale. Poco dopo è Lingard a sfiorare il raddoppio con un gran tiro dai 25 metri che schianta sul palo, poi Greenwood fallisce il tap-in. Ma il risultato non cambia più: di misura, ma il giovane United vince la prima.

Il Porto supera 2-1 lo Young Boys, trascinato dalla doppietta di Tiquinho Soares. I Dragões giocano una partita importante, anche perché l'avversario non è dei più comodi. L'approccio è giusto e Soares colpisce dopo otto minuti. Gli svizzeri reagiscono, Marchesin travolge in uscita Assale, dal dischetto va Nsale che realizza. Il Porto però gioca meglio, tiene il campo con personalità e alla mezzora trovano il nuovo vantaggio ancora con Soares che sfrutta l'assist d'oro di Corona. Nella ripresa è ancora il brasiliano ad andare a un passo dalla tripletta personale. Poco male per Conceicao che può festeggiare al meglio l'esordio in Europa League.

Vittoria importante anche per l'altra portoghese impegnata nelle gare della sera. Il Braga espugna il campo del Wolverhampton grazie all'acuto di Horta che spezza l'equilibrio di una partita brutta, noiosa, che lo Sporting vince segnando di fatto al primo tiro in porta: Wanderson Galeno scappa sulla destra, approfitta di un errore di Bennet e serve Horta che batte Rui Patricio con un destro potente. Poco incisivo anche Cutrone, all'esordio dal primo minuto con la maglia degli Wolves, ma è tutta la squadra di Espirito Santo a mostrarsi in difficoltà, piombata in una crisi che dice terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni.

Non va oltre il pari l'Espanyol contro il Ferencvaros. Ungheresi in vantaggio dopo dieci minuti grazie a un clamoroso autogol di Lopez che interviene in scivolata sul cross di Isael e batte il proprio portiere. La squadra di Barcellona prova a reagire, ma è il Ferencvaros ad andare vicino al raddoppio con Kharatin e poi con Isael che coglie la traversa. L'Espanyol trema, ma riesce a pareggiare al 60' con Vargas e rischia di andare in vantaggio con Wu e soprattutto con Granero che centra anche lui il montante. Finisce 1-1 e il risultato fa più felice il Ferencvaros. Impresa dello Slovan Bratislava che batte in casa il Besiktas, finisce 4-2 ed è un risultato meritato per gli slovacchi che passano dopo un quarto d'ora con Sporar che approfitta di un'uscita folle di Karius. I turchi però reagiscono e trovano il pari con Ljajic e poi con l'autorete di Bozhikov vanno anche in vantaggio. Nella ripresa però lo Slovan reagisce, gioca meglio e agguanta il 2-2 con Sporar e nel finale mette addirittura la freccia con Ljubicic e Moha che tra il 92' e il 94' fissano il punteggio sul 4-2.

Europa League, i risultati delle gare delle 21