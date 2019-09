A segno Caicara (autogol), Dzeko, Zaniolo e Kluivert.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/09/2019 07:14 | aggiornato 20/09/2019 10:19

Dopo il 4-2 al Sassuolo, la Roma di Fonseca cerca la seconda vittoria consecutiva in stagione. Di fronte i giallorossi hanno trovato l'Istanbul Basaksehir per la prima giornata di Europa League. La Roma ha giocato con un occhio al turnover, visto che domenica sarà impegnata alle 15 in casa del Bologna.

Finisce 4-0 per la Roma. A segno Caicara (autogol), Dzeko, Zaniolo e Kluivert. La prossima gara di Europa League vedrà la Roma impegnata in casa del Wolfsberg giovedì 3 ottobre alle 18.55. Il Basaksehir giocherà invece in casa contro il Gladbach. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Roma-Istanbul Basaksehir: