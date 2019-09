Il centrocampista dovrà restare fermo per almeno una settimana a causa di un sovraccarico muscolare al tendine del ginocchio destro.

di Redazione Fox Sports - 20/09/2019 19:33 | aggiornato 20/09/2019 19:38

Niente Clasico contro il San Lorenzo per Daniele De Rossi. Il centrocampista del Boca Juniors si è infatti infortunato nella giornata di ieri durante una seduta d'allenamento e ha subito alzato bandiera bianca.

Parte médico

De Rossi: distensión isquiotibial derecho. — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) September 20, 2019

Come riportato dall'account Twitter ufficiale degli Xeneizes, De Rossi è alle prese con un sovraccarico muscolare al tendine del ginocchio destro che ha portato il tecnico Alfaro a escluderlo dall'elenco dei convocati per la sentitissima partita contro il San Lorenzo valida per la settima giornata di Primera Division.

L'ex capitano della Roma dovrà ora restare ai box per almeno una settimana, ma non è escluso che l'infortunio sia più grave del previsto e che quindi i tempi di recupero si allunghino (motivo per cui in queste ore si sta sottoponendo ad altri accertamenti).