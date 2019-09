Roma-Basaksehir: Robinho out per la condanna del 2017?

Il brasiliano non sarà della partita: in Spagna scrivono che la sua assenza è dovuta a problemi giudiziari.

di Redazione Fox Sports - 19/09/2019 19:23 | aggiornato 19/09/2019 19:28

Non ci sarà Robson de Souza Santos, da tutti conosciuto come Robinho, nel match di Europa League tra Roma e Istanbul Basaksehir in programma stasera allo Stadio Olimpico alle ore 21. Il quotidiano spagnolo AS scrive che l'ex Milan è assente non per problemi fisici, bensì per motivi giudiziari.

Sembra infatti che il giocatore sudamericano non abbia rimesso piede in Italia per via di una condanna a 9 anni di carcere a suo carico risalente al 2017 e arrivata per un'accusa di stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nel 2013 ai danni di una ragazza albanese.

Robinho, che si è sempre proclamato innocente e ha fatto ricorso in appello, è ancora in attesa della sentenza definitiva. Da qui sarebbe maturata la decisione di rimanere in Turchia e non fare ritorno nel Belpaese.