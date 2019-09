Cresce la "famiglia" del riconoscimento di France Football. Nella serata di gala del 2 dicembre prossimo, oltre al miglior giocatore, sarà premiato anche il miglior portiere.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 19/09/2019 18:56 | aggiornato 19/09/2019 18:58

Se ne parlava da tempo e proprio pochi giorni fa una proposta concreta e decisamente rivoluzionaria era partita da Iker Casillas, una vita fra i pali di Real Madrid e Furie Rosse e ora al Porto. Forse per non essere accusato di conflitto di interessi, lo spagnolo l'aveva presa larga e aveva chiesto che il Pallone d'Oro fosse assegnato ruolo per ruolo.

Il calcio va avanti e le regole sono fatte per essere cambiate è il pensiero di Iker, secondo il quale, sulla falsariga di ciò che già fa l'Uefa per la Champions League - nell'ultima edizione sono stati premiati Alisson per i portieri, van Dijk per i difensori, de Jong per i centrocampisti e Messi per gli attaccanti - anche il riconoscimento di France Football avrebbe dovuto essere rimodulato.

Una richiesta che la rivista transalpina evidentemente già condivideva, visto che proprio oggi ha annunciato una grossa novità. Ma, anche se in terra di Francia di rivoluzioni se ne intendono, FF ha preferito procedere per gradi e andarci con i piedi di piombo, aprendo per ora all'aggiunta di un nuovo premio per un solo ruolo. Che è poi quello che più interessava a Casillas.

Durante la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro 2019 sarà assegnato anche il nuovo riconoscimento al miglior portiere

Pallone d’Oro: da quest'anno premiati anche i portieri

Pascal Ferré, caporedattore della testata transalpina, ha infatti annunciato la nascita di un riconoscimento dedicato al miglior portiere già dall'edizione 2019 e sarà dedicato all'indimenticabile Lev Jashin, l'estremo difensore sovietico attivo negli anni Cinquanta e Sessanta, unico nel suo ruolo ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro, era il 1963. L'ultimo nato, dopo la creazione del Pallone d'Oro femminile e del Trofeo Kopa per il miglior under 21, si chiamerà Trophée Yachine, con la grafia "francesizzata" del nome del grande Lev e sarà assegnato il prossimo 2 dicembre contestualmente alla cerimonia del riconoscimento principale.

France Football créé le Trophée Yachine de meilleur gardien du monde https://t.co/eAnBK5KfQj — france football (@francefootball) September 19, 2019

Sarà questa la decina?

Il 21 ottobre, intanto, si conosceranno le 10 nomination per il miglior estremo difensore che sarà scelto dalla stessa giuria del Pallone d'Oro. Volendo provare quasi per gioco a immaginare la magnifica decina, senza alcuna pretesa s'intende, si potrebbero ipotizzare i nomi di Alisson, sicuramente favorito numero 1, e poi in ordine sparso altri 8 - Neuer, ter Stegen, Onana, Kepa, Courtois, Lloris, Ederson e Oblak - con la speranza che magari, almeno in considerazione di una carriera inimitabile, la giuria trovi un posto anche per Gianluigi Buffon.

Once the list of nominees is revealed, they will be sent to jury who will vote for the four trophies awarded during the 2019 edition #ballondor pic.twitter.com/0Kl96htnsd — france football (@francefootball) September 19, 2019

Fra passato e futuro: da Zoff a Meret

Il Gigi nazionale lo avrebbe meritato in diverse edizioni del recente passato, ma purtroppo lo ha solo sfiorato. È chiaro ed evidente che il Trophée Yachine non può avere applicazione retroattiva, ma non si possono non ricordare in quest'occasione tanti ottimi portieri del passato che purtroppo, proprio per essere stati grandissimi interpreti di un ruolo troppo poco appariscente e considerato, non sono mai arrivati al Pallone d'Oro. Però c'è da essere certi che gente come Gordon Banks, Dino Zoff, Oliver Kahn, Peter Schmeichel o lo stesso Iker Casillas, per citarne solo alcuni, avrebbero vinto a mani basse parecchie edizioni dello Yachine. E a proposito di Zoff e Buffon, speriamo, con un po' di sano sciovinismo, che il nuovo premio possa tingersi presto di tricolore: allez Donnarumma e Meret!