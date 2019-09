Milan, Maldini: "Il derby? Lo vivo peggio da dirigente"

Si sente sempre il calore della tifoseria. Anche se è esigente come quella del Milan. Ho vissuto buona parte dei miei anni qui lottando per vincere qualcosa e di conseguenza il tifo è sempre stato una parte importante nelle nostre vittorie. Mi ricordo che nei primi Anni 90 avevamo addirittura 70/71mila abbonati. Eravamo sempre abituati a vedere lo stadio pieno

Li sento più ora perché non scendo in campo. Da giocatore ti prepari 10-15 giorni prima. Lo fai anche ora, solo che ti limiti a vederla. A livello di stress è molto più impattante la partita vista rispetto a quella giocata, perché giocando puoi anche sfogare istinti, paure e preoccupazioni

Il derby è sempre una grande emozione, ma devo dire che l’importanza di questo Milan-Inter non è superiore all’importanza che ha vincere qualcosa in questa stagione. In altre città il derby è ancora più importante perché le due squadre non sono mai arrivate ad obiettivi più alti rispetto alla partita singola

Andare a vincere contro l'Inter, in una semifinale di Champions League, giocata in sei giorni tra andata e ritorno, qualificarsi e vincere la Champions League... Alla fine, è il risultato finale che conta, quindi probabilmente sono stati quelli i derby più intensi che io ricordi

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK