Il tecnico rossonero ha preso appunti e studia un metodo "Slavia" per fermare l'Inter. Calhanoglu verso la conferma in mediana, occhio alla variabile Rebic.

Mentre martedì sera l'Inter si faceva bloccare sul pari casalingo dallo Slavia Praga nella prima uscita stagionale in Champions League, il Milan lavorava sul campo per preparare il derby in programma sabato sera a San Siro. Marco Giampaolo sa che il match contro i nerazzurri sarà un grandissimo banco di prova per tastare le ambizioni rossonere: dopo il brutto esordio di Udinese, il Milan si è rifatto battendo Brescia e Verona, ma in entrambi i casi non è che la prova fornita dalla squadra abbia particolarmente fatto stropicciare gli occhi ai tifosi. Serve qualcosa in più, soprattutto per affrontare la capolista.

L'Inter è più squadra, forse è più forte, sicuramente è più avanti sul percorso di crescita, ma la partita di coppa ha dimostrato che anche i ragazzi di Conte, impostando il match in un certo tipo, possono andare in difficoltà. Lo Slavia lo ha fatto molto bene per tutto l'arco di 90 minuti, tenendo un'intensità molto alta e andando a bloccare, con raddoppi costanti, tutte le potenziali fonti di gioco nerazzurre, costringendo Lukaku e compagni a ricercare (troppo) spesso il lancio lungo come soluzione per risalire il campo. Servono quindi aggressività, pressing, intercambiabilità di ruoli. E, soprattutto, zero timore reverenziale né punti fissi sui quali l'avversario può permettersi di sfogarsi.

Di idee Giampaolo ne ha, solo che non tutte sono facilmente applicabili. Il bel calcio che ne ha accompagnato il rilancio personale tra Empoli e Sampdoria ha bisogno di tempo per attecchire, soprattutto in un progetto nuovo e fresco come quello della neonata società rossonera. Il mercato non ha portato granché in dote: giovani interessanti, che il tecnico dovrebbe far crescere tramite il lavoro quotidiano, ce ne sarebbero anche, ma al momento si punta forte sul nucleo storico reduce da una stagione tutt'altro che esaltante. Da Borini mezzala e Calhanoglu regista, di esperimenti ne sono stati fatti tanti. Ora però serve essere più concreti e avere la consapevolezza che, vincere il derby, potrebbe essere un'occasione di rilancio definitiva.

Va trovata, insomma, una formula efficace e possibilmente vincente. Soprattutto in attacco, il reparto che ha palesato più difficoltà in questo avvio di stagione. Qui scalpita Ante Rebic, elemento offensivo tatticamente molto eclettico arrivato in extremis dall'Eintracht. L'ex Fiorentina ha già detto di prediligere la posizione di esterno sinistro, ma Giampaolo ha fatto notare che con la sua nazionale ha giocato anche sulla fascia opposta e da punta centrale. Un bel jolly, non c'è che dire: l'ipotesi di vederlo titolare contro l'Inter stuzzica non poco, magari largo sulla fascia in un 4-3-3 a trazione anteriore, con due centrocampisti tecnici come Biglia e Calhanoglu più Suso che parte largo a sinistra.

In questo caso, Rebic potrebbe sprigionare con facilità la sua velocità, sfruttando il fisico per convergere al centro e diventare letale in fase di conclusione. Un elemento in grado di spaccare le partite, dotato di grande flessibilità e forza in entrambe le fasi di gioco. Alla lista degli ibridi si iscrive anche Lucas Paquetà, altro calciatore che Giampaolo sta attentamente seguendo durante ogni seduta di allenamento. Le potenzialità del brasiliano sono alte e il tecnico più volte ha provato a suggerirgli la trasformazione in trequartista, ma l'ex Flamengo ha sempre detto di sentirsi più un interno sinistro, ruolo nel quale ha più campo da sfruttare per la sue giocate.

Sempre presente nel 2019: Calhanoglu, un fattore insostituibile

Inoltre, pare che per il tecnico sia diventato centrale il tema legato ad Hakan Cahanoglu: il turco non si era approcciato benissimo alla nuova avventura rossonera, ma col tempo si è ritagliato uno spazio importante. Nell'anno solare 2019 è quello che ha giocato più partite (27 su 27), fido scudiero di Gattuso prima e Giampaolo poi. Calhanoglu lo abbiamo visto impiegato un po' ovunque, dato che in Italia è partito come esterno offensivo che giocava a piede invertito per non dare fastidio a Suso, passando poi a fare il trequartista. Di recente, invece, ha giocato da mezzala e soprattutto da regista, ruolo in cui adesso è finalmente rientrato Lucas Biglia.

Un elemento imprescindibile, nonostante in estate il Milan abbia provato a venderlo in ogni modo. Lo stesso vale per Franck Kessié, centrocampista ivoriano la cui forza e aggressività sono diventate indispensabili, soprattutto in previsione di una partita come quella di sabato. L'idea è comunque quella di mettere in campo una squadra equilibrata: se sarà 4-3-3, probabilmente Calhanoglu sarà arretrato da interno per lasciare spazio a Rebic e Suso sugli esterni, mentre in caso di 4-3-1-2 Paquetà agirebbe da trequartista con Suso seconda punta. L'unica certezza del reparto offensivo resta così Piatek, rigenerato dal gol polemica del Bentegodi. Il polacco ha sparato a salve per un bel po', ma finalmente sembra tornato sé stesso.

In mezzo Biglia e Kessié ci saranno comunque, così come la linea a quattro difensiva nella quale verrà data un'occasione d'oro ad Andrea Conti. Il terzino prenderà il posto dello squalificato Calabria e sarà messo sotto osservazione da Giampaolo, che spera di averlo recuperato definitivamente dall'infortunio. Le sue scorribande laterali potrebbero essere manna per Piatek, al quale servono palloni tagliati dal fondo per essere più efficace. Da lui il tecnico si aspetta una prova di personalità, che gli permetterebbe di tornare a insidiare la titolarità di Calabria.

A poco più di 48 ore dal derby i rossoneri vanno in cerca di certezze. Servono testa, cuore, idee e magari perché no, copiare l'assetto tattico dello Slavia Praga, capace di fare lo sgambetto ai cugini giocando una partita ordinata e organizzata, fatta di intensità equamente distribuita nell'arco dei 90 minuti. Da San Siro potrebbe nascere un nuovo Milan, che ora non ha di che decidere quale bivio imboccare. Se la scelta sarà giusta, allora finalmente ci si può cominciare a divertire.