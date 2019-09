Le parole del centrocampista algerino a due giorni dal derby di Milano.

di Redazione Fox Sports - 19/09/2019 12:41 | aggiornato 19/09/2019 16:45

Ai microfoni di Sky Sport si è confessato il centrocampista del Milan Ismael Bennacer. Lo ha fatto a due giorni dal derby di campionato contro l'Inter in programma sabato 21 settembre alle 20.45 a San Siro:

Sto lavorando tanto con i nuovi compagni e con l'allenatore. Stiamo crescendo, io personalmente sono contento. Questa per me è una grande sfida. La panchina di Verona? L'ho presa come una cosa normale. Non ho giocato perché in una grande squadra funziona così, devo lavorare essendo nuovo ed essendo arrivato da poco. Biglia è un grande giocatore, posso imparare tanto da lui

Il classe 1997 ha proseguito:

Biglia ha tanta esperienza, ha 33 anni e sa cosa deve fare sul campo con o senza la palla. Lui è sempre concentrato dal primo all'ultimo minuto. Non siamo uguali ma per me è bene così. Per questo posso imparare tanto da lui

Sul derby: