Il tecnico bianconero: "Prestazione positiva, di negativo c'è solo il risultato. Meglio rispetto a Firenze, ma dobbiamo lavorare sulle palle inattive".

di Paolo Gaetano Franzino - 19/09/2019 00:07

La Juventus inizia il suo cammino in Champions League con un 2-2 che sa di beffa. In vantaggio di due reti dopo il super gol di Cuadrado in apertura di secondo tempo e il raddoppio di Matuidi al 65', gli uomini di Maurizio Sarri subiscono la rimonta dell'Atletico Madrid firmata da Savic e dal centro di Hector Herrera arrivato proprio al 90'.

Peggio del 2-0 rifilato al Valencia nella scorsa stagione, meglio dello 0-3 incassato dal Barcellona due anni fa. La Juventus completa con un pareggio il tris di esordi in Champions in terra spagnola, un risultato che comunque non diminuisce le speranze di qualificazione bianconere agli ottavi di finale.

Nell'altra gara del gruppo D, un po' a sorpresa, il Bayer Leverkusen viene sconfitto in casa dalla Lokomotiv Mosca. 2-1 il risultato finale, con il provvisorio vantaggio russo di Krychowiak sull'assist di Joao Mario, l'autogol di Howedes e il centro decisivo di Barinov. La classifica, dopo la prima giornata, vede quindi in testa con 3 punti i russi, seguiti da Juve e Atletico Madrid a una lunghezza e il Bayer fermo a zero.

Un pareggio che sa di beffa per la Juventus di Sarri, rimontata nel finale dall'Atletico Madrid

Juventus, le parole di Sarri e Bonucci

Intervistato da Sky, Maurizio Sarri ha parlato della partita:

Vedo la prestazione in maniera positiva, siamo cresciuti molto rispetto alla gara con la Fiorentina. Di negativo c'è il risultato dopo essere stati in vantaggio: la squadra è stata viva fino all'ultimo, nel recupero abbiamo tirato tre volte. Gol subiti su palla inattiva? Difendere a uomo sui calci piazzati è un luogo comune che ha poco senso, loro hanno grandi saltatori. Ci lavoreremo e cercheremo di rimediare.

Sul ballottaggio Cuadrado-Bernardeschi, oggi vinto dal colombiano:

Ho messo Cuadrado perché avevo previsto una partita aperta, con molti spazi nei quali poteva essere molto pericoloso.

Un confronto tra la gara di Firenze e quella del Wanda Metropolitano:

Analizzando i dati fisici siamo stati sullo stesso livello della Fiorentina: la differenza era mentale, arrivavano prima perché avevano più stimoli. Oggi invece il livello di determinazione era quello giusto, abbiamo decisamente giocato meglio.

Concetti rafforzati dallo stesso tecnico in sala stampa davanti ai giornalisti:

Vincere era importante, abbiamo provato a farlo fino all'ultimo. Ci sono stati passi avanti notevoli, ma c'è da risolvere il problema sulle palle inattive. Più arrabbiato o fiducioso? La sensazione è duplice.

Dello stesso avviso Leonardo Bonucci, che aveva parlato prima dell'allenatore della Juventus ai microfoni di Sky:

Abbiamo subito due gol su palla inattiva, dobbiamo fare più attenzione perché i calci piazzati possono essere decisivi. Con il Napoli siamo riusciti a portare a casa i tre punti, oggi ne abbiamo persi due (dallo studio Paolo Condò sottolinea che quattro dei cinque gol subiti dalla Juve sono stati presi su palla inattiva, ndr). Dobbiamo trarre insegnamento da queste cose per non sbagliare più.

Delusione anche per un ex juventino come Claudio Marchisio, come testimoniato dal profilo Twitter dello stesso centrocampista attualmente senza squadra:

Peccato 🏳️🏴

Atletico Madrid, Simeone: "Tenuto in campo Saul per pareggiare l'altezza della Juve"

Un pensieroso Simeone prima della rimonta riuscita ai danni della Juventus

A Sky ha parlato pure Diego Simeone:

Abbiamo deciso di lasciare in campo Saul per sfruttare la sua abilità sulle palle alte. Con lui, Gimenez e Savic abbiamo pareggiato l'altezza della Juventus.

Chiosa finale sull'Atletico Madrid di quest'anno:

Dobbiamo cercare un equilibrio tra i giovani che sono arrivati e i più vecchi che sono rimasti.

Queste, invece, le dichiarazioni del Cholo in conferenza stampa: