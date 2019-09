Le parole del difensore olandese su quanto successo dopo Inter-Slavia Praga.

di Redazione Fox Sports - 19/09/2019 17:07 | aggiornato 19/09/2019 17:12

"Chi parla non è mai stato in uno spogliatoio". Così ha parlato Stefan de Vrij, che a Sky Sport è tornato sulla partita di Champions League pareggiata 1-1 con lo Slavia Praga e in particolare si è soffermato sulla lite tra Brozovic e Lukaku.