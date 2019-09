Seb potrebbe rompere il contratto con la Rossa prima della scadenza e fermarsi un anno. L’austrliano può rescindere con la Renault per sostituirlo.

di Francesco Maria Bizzarri - 19/09/2019 11:26 | aggiornato 19/09/2019 15:04

Il futuro di Sebastian Vettel si deciderà in questo finale di stagione. Che farà il tedesco? Sono state settimane dure per lui: ha commesso errori e ha perso i gradi da primo volante in Ferrari. Charles Leclerc ora comanda, il giovane debuttante in rosso che batte il quattro volte Campione del Mondo di Formula 1. Tutto vero. E la sua avventura potrebbe finire prima del previsto.

Il contratto è in scadenza nel 2020. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nell’aria non c’è nessun rinnovo, anzi, potrebbe lasciare prima Maranello. Dubbi su dubbi, anche perché ad oggi non esistono sedili prestigiosi da andare ad occupare.

La Ferrari riflette e si guarda intorno. In caso di addio di Vettel, ecco Daniel Ricciardo. È in Renault, ma costantemente fuori dai migliori. Ha una clausola nel suo contratto che gli permetterebbe, in caso di una grande chiamata, di lasciare la scuderia francese. E così la pista verso il cavallino rampante potrebbe farsi calda.

Formula 1, possibile addio di Vettel nel 2020

Formula 1, dietro Vettel c’è Ricciardo?

Morale sotto le scarpe e classifica che non sorride. Un periodo nero per Sebastian Vettel. Il compagno di scuderia, Charles Leclerc, lo ha scavalcato nelle gerarchie e in classifica. 182 punti contro i 169 a favore del giovane monegasco dopo la doppietta Spa-Monza. A Singapore ha voglia di rivalsa, Seb. Qui ha vinto quattro volte (3 con la Red Bull, una volta con la Ferrari), cerca l’impresa per guadagnare fiducia in se stesso e non solo. Anche il team sembra averlo un po’ scaricato. La SF90 si addice più a Leclerc che a lui. Ormai è cosa nota. E per il 2020 non sono escluse sorprese.

Il tedesco è sotto contratto sino alla prossima stagione, ma potrebbe dire addio prima. Ecco perché la Ferrari si guarda intorno e guarda con attenzione a Daniel Ricciardo, già in orbita Ferrari prima di accasarsi alla Renault. Nel contratto dell’australiano, che ha appena rinnovato con i francesi, ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata Ferrari o Mercedes. Trent'anni, 164 GP sulle spalle e 7 vittorie. Uno dei migliori piloti in circolazione.

Formula 1, Ricciardo al posto di Vettel: lo scenario per il 2020

Scenari

E Vettel via dalla Ferrari? Per lui non ci sono porte aperte. In Mercedes ci saranno ancora Hamilton e Bottas, in Red Bull troverebbe Verstappen che sarebbe peggio di Leclerc. Andare alla Renault invece, rappresenterebbe un salto all’indietro. Possibile dunque un anno sabbatico in attesa di offerte più allettanti.

A Maranello comunque pensano seriamente al mercato piloti a prescindere dalla situazione di Seb. All’Alfa Romeo Racing, scuderia satellite della Rossa, i vertici della Ferrari vorrebbero la conferma dell’italiano Antonio Giovinazzi. Ma il team principal Vasseur spinge invece per Hulkenberg o Ericsson per fare coppia con Raikkonen. Si vedrà, ma la Ferrari vuole mantenere la decisione di un sedile in Alfa per darlo un giorno a Mick Schumacher. La promessa delle promesse.