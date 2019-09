Svelate anche le ultime features legate alla modalità che riporterà il calcio di strada su consolle: pronti a carambole pazzesche e skills da urlo?

19/09/2019

FIFA 20 è ormai alle porte. Manca sempre meno all'uscita del nuovo capitolo calcistico targato EA Sports, pronto a sbarcare nel mercato videoludico a partire dal 27 settembre prossimo. Tra il 19 e il 20 settembre, invece, gli abbonati EA Access potranno usufruire di una prova gratuita di 10 ore utile a saggiare con mano le prime novità di un titolo che presenterà diverse nuove features, dopo che già l'anno scorso si era alzato non poco il tiro con l'introduzione della Champions e dell'Europa League e con l'arrivo di House Rules, modalità che permette ai giocatori di disputare delle gare secondo dei regolamenti scelti ad hoc utili ad aumentare il tasso di divertimento.

Get 10 hours with #FIFA20 NOW on @PlayStation and @Xbox with your @EAAccess subscription or get unlimited play on PC with Origin Access Premier! See how you get it 👉 https://t.co/iItiNATVBi pic.twitter.com/dEx51ECfBp — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 19, 2019

Quest'anno, invece, il grosso delle novità verrà rappresentato dalla introduzione di Volta Football, che porterà anche sulle consolle di nuova generazione il calcio di strada come già fatto per le annate precedenti con FIFA Street. Come vi abbiamo già spiegato un paio di settimane fa, Volta offrirà l'opportunità di creare un avatar con cui confrontarsi a suon di carambole, falli da macellaio - ma non in tutte le modalità - e giochetti da urlo tra le arene più disparate di tutto il mondo. Amsterdam, New York, un grattacielo di Tokyo e tanti campi di cemento tra location urbanamente suggestive daranno modo agli utenti di confrontarsi anche contro giocatori reali, ovviamente perfettamente agghindati per quello che sarà lo stile molto street della modalità.

Ampi margini di personalizzazione in Volta, che permetteranno di spaziare non poco tra outfit variegati, tatuaggi e capigliature bizzarre percorrendo nel frattempo una modalità storia che tanto potrebbe ricordare Il Viaggio di Alex Hunter in termini di dinamiche. Ci sarà, infatti, modo di interagire con diversi calciatori reali, mentre spaziando tra le altre modalità sarà possibile giocare contro la IA e contro altri videogiocatori reali mettendo alla prova il proprio talento in questa nuova modalità pronta ad esordire in FIFA 20. EA Sports che ha puntato davvero tanto su Volta, come testimoniato dai promo rilasciati nel corso dei mesi, con la software house statunitense che ha risposto agli appelli della community che chiedeva una rivoluzione legata all'amatissimo e mai dimenticato mondo dello street soccer.

FIFA 20: Vinicius Jr, in foto, è uno dei testimonial dell'Ultimate Team del titolo.

FIFA 20: il multiplayer online in Volta Football

Ci sarà, come detto, modo di giocare online in multiplayer anche su Volta Football, e tutto ciò sarà possibile attraverso la modalità Volta League. Grandissima attenzione, dunque, sarà orientata anche sull'aspetto del multigiocatore, e chissà che Volta Football non possa diventare un fattore importante anche nel campo degli e-sports nel corso dei mesi che seguiranno l'uscita del titolo, ormai imminente.