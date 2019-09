La squadra di Inzaghi passa in vantaggio con Bastos, ma viene ribaltata nella ripresa. Pareggiano Rennes e Celtic. Bene il Siviglia, dilaga l'Arsenal.

di Franco Borghese - 19/09/2019 22:41 | aggiornato 19/09/2019 22:48

Stessi pregi ma soprattutto stessi difetti. La La Lazio vista in Romania contro il Cluj è cambiata negli 11 (ben 6 titolari diversi rispetto alla gara persa domenica in campionato contro la Spal) ma non nel rendimento e nell'atteggiamento. In Europa League i biancocelesti vengono sconfitti per 2-1 dal Cluj e complicano il proprio percorso europeo.

La squadra di Inzaghi crea ma non concretizza e perde la seconda partita di fila. Se in attacco la Lazio sembra spuntata, in fase difensiva soffre tremendamente, specie sulle palle inattive. In Romania finisce 2-1, proprio come era successo domenica a Ferrara in campionato, anche stavolta dopo il vantaggio iniziale.

La Lazio delude, tradita in particolare dai suoi leader: non convince Milinkovic, per la prima volta capitano, che come spesso accade è il primo a innervosirsi appena le cose vanno male. Male anche Berisha, troppo timido in mezzo al campo (e sostituito a metà ripresa da Cataldi) e Caicedo, troppo timido sotto porta.

I giocatori del Cluj esultano dopo aver battuto la Lazio in Europa League

Europa League, recap delle partite delle 18:55

Nello stesso girone della Lazio finisce 1-1 la partita fra Rennes e Celtic, unica piccola nota positiva della serata per i biancocelesti. La gara più ricca di emozioni in questa primo spezzone della prima giornata di Europa League è quella fra Apoel e Dudelange, finita 3-4 per gli ospiti. Bene l'Arsenal, finalista della scorsa stagione, che ha vinto 3-0 su un campo difficile come quello dell'Eintracht Francoforte. In gol Willock, Saka e Aubameyang. Vera e propria dimostrazione di forza del Basilea, capace di imporsi per 5-0 sul Krasnodar. Decisiva la doppietta del classe 1993 Bua nel primo tempo. Il Psv batte 3-2 lo Sporting Lisbona, mentre il Siviglia vince 3-0 in casa del Qarabag. Di seguito tutti i risultati di questo primo turno di Europa League.