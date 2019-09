A segno Mahrez. Gundogan e Gabriel Jesus.

di Redazione Fox Sports - 19/09/2019 07:44 | aggiornato 19/09/2019 10:49

Shakhtar Donetsk-Manchester City ha segnato l'esordio dei campioni di Inghilterra in Champions League. I padroni di casa dello Shakhtar sono scesi in campo dopo aver ottenuto il successo per 4-3 contro lo Zorya nell'ultima giornata del campionato ucraino. I citizens di Guardiola, invece, hanno cercato il riscatto dopo la sconfitta subita per 3-2 in casa del Norwich nell'ultima giornata di Premier League.

Finisce 3-0 per i Citizens grazie alle reti di Mahrez. Gundogan e Gabriel Jesus. Il prossimo impegno europeo dello Shakhtar sarà martedì 1 ottobre alle 18.55 in casa dell'Atalanta, mentre il City giocherà lo stesso giorno ma alle 21 in casa contro la Dinamo Zagabria. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Shakhtar Donetsk-Manchester City: