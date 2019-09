Finisce 2-2. La Juventus va avanti 2-0 con Cuadrado e Matuidi, prima di farsi riprendere dall'Atletico che va a segno con Savic ed Herrera. La prossima gara della Juventus sarà sabato alle 18, in casa contro il Verona, mentre il prossimo match di Champions League lo giocheranno l'1 ottobre alle 21, in casa contro il Bayer Leverkusen. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Atletico Madrid-Juventus:

Torna la Champions League e la prima gara a cui sono stati chiamati gli uomini di Sarri è stata Atletico Madrid-Juventus . Prima di questa sera, i bianconeri avevano affrontato i colchoneros anche nella passata stagione, nella fase a eliminazione diretta: dopo il 2-0 in terra spagnola per la formazione di Simeone, i bianconeri ribaltarono tutto grazie alla tripletta dell'Allianz Stadium di Cristiano Ronaldo. Oggi la squadra di Sarri si è presentata al match dopo il pareggio a reti bianche di Firenze, pareggio che ha lasciato aleggiare qualche perplessità sui bianconeri.

