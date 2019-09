Dopo il naufragio all'esordio nella massima competizione europea il tecnico nerazzurro non cerca scuse e invita a ripartire. De Roon: "Spiace per i tifosi, meritavano di più".

di Alberto Casella - 19/09/2019 10:10

Nemmeno nei peggiori incubi della vigilia quelli dell'Atalanta - dirigenti, staff tecnico, giocatori e tifosi - avrebbero mai pensato a un esordio in Champions League così disastroso. Squadra slegata e senza identità quella che si è presentata all'Europa dei grandi per il ballo da debuttante: gambe tremanti, poche idee e testa fra le nuvole.

Tutto il contrario di quella Dea che eravamo abituati a vedere nell'era di Gasperini, mentre la Dinamo Zagabria di Bjelica, vivace e pimpante, l'ha affondata usando gli stessi mezzi che la avevano portata fin lassù al terzo posto della Serie A, davanti a Inter, Milan e Roma: pressing forsennato, ricerca tarantolata e sistematica del pallone a tutto campo, sempre aggressiva, fisica e mai doma. Colpita e affondata, insomma, con le sue stesse armi.

Dani Olmo e Orsic, Leovac e Petkovic, tutti ottimi giocatori, per carità, ma, al di là dei loro innegabili meriti, se ieri sera hanno fatto la figura di galacticos in odore di Pallone d'Oro, qualche responsabilità dovrà assumersela anche la pattuglia degli ex guastatori garibaldini del Gasp. Cui l'effetto pelle d'oca della musichetta della Champions League, ascoltato in diretta sul campo, pare essere rimasto addosso per tutta la partita.

Una dura lezione per l'Atalanta a Zagabria

Champions League, Gasperini sull'Atalanta: "Lezione salutare"

Impauriti davanti alla pressione furiosa dei "soldatini" croati, incapaci di sventare le trame finissime di Dani Olmo, gran talento, certo, il capitano della Spagna Under 21, e inermi di fronte alla serata deluxe di Mislav Orsic - un passato fra Spezia, Cina e Corea del Sud - i nerazzurri bergamaschi sono naufragati quasi nel sonno, svegliati troppo tardi dagli schiaffoni dei croati, primi fra l'altro a segnare una rete a una squadra italiana in Champions League. Gasperini, comunque, nella conferenza postmatch non ha cercato scuse davanti a una sconfitta che, sono parole sue, rimane difficile da digerire:

Loro sono stati più bravi a contrastare e a pressare. Mi hanno sorpreso per intensità e velocità di gioco: hanno fatto una grande partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione ma sicuramente l'impatto è stato difficile. Però non devo trovare scuse: la Dinamo ha dominato, ci ha fatti neri. L'importante è imparare da queste partite. Dobbiamo mettere in pratica anche in Serie A ciò che abbiamo visto stasera, la lezione che abbiamo imparato.

De Roon: "Spiace per i tifosi"

E mentre la truppa di Bjelica festeggiava con pieno merito il ritorno al successo in Europa, dopo ben 11 sconfitte consecutive, davanti ai microfoni il Papu Gomez ammetteva che quello di Champions è un altro calcio mentre Marten De Roon si allineava alle parole del suo allenatore: