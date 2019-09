I blaugrana annunciano di avere raggiunto in proiezione ricavi record: superato il muro del miliardo di euro con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto, nessuno guadagna tanto nel mondo dello sport.

0 condivisioni

di Simone Cola - 19/09/2019 16:06

Il Barcellona annuncia sul proprio sito ufficiale di aver raggiunto ricavi da record pari a 990 milioni di euro e una proiezione per la stagione 2019/2020 di 1,047 miliardi, un record assoluto nel mondo dello sport che permetterà ai blaugrana di superare quota un miliardo di euro con un anno di anticipo rispetto al 2021, data che era stata precedentemente individuata dal Consigli di Amministrazione del club per il raggiungimento di tale obiettivo.

I conti definitivi - si legge nella nota pubblicata dal Barcellona - saranno presentati ai membri delegati del club per l'approvazione nell'Assemblea Generale Ordinaria del 6 ottobre 2019. Il vicepresidente e tesoriere del Consiglio di amministrazione, Enric Tombas, ha dettagliato il bilancio dell'esercizio finanziario per la stagione 2018/2019 stagione, mentre l'amministratore delegato del club, Grascar Grau, ha presentato il bilancio per la stagione 2019/20.

In questa stagione, secondo le previsioni finanziarie del club, il Barcellona chiuderà per il nono anno consecutivo in utile, con 213 milioni di euro accumulati dalla stagione 2011/2012 alla fine di quella in corso. Il bilancio indica anche un margine operativo lordo pari a 199 milioni di euro, nuovo record nella storia del club e che ne conferma la solidità e sostenibilità.

Il contratto di Lionel Messi verrà presto ridiscusso dal Barcellona, che sembra intenzionato a offrire all'argentino un accordo a vita.

Barcellona, superato in proiezione il muro del miliardo di euro di utili

Il Barcellona ha speso in questa stagione più di 250 milioni di euro per portare in blaugrana nomi come Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto e Junior Firpo, acquisti che però sono stati bilanciati da numerose cessioni (Malcom, Cillessen, André Gomes) e che hanno portato la spesa complessiva sul calciomercato a poco meno di 100 milioni di euro.

Soltanto una piccola parte del volume di affari della società presieduta da Josep Maria Bartomeu, che nell'area commerciale ha registrato un aumento delle entrate pari al 24% grazie ai nuovi accordi di sponsorizzazione e in quella relativa ai trasferimenti registra una perdita del 46% spiegabile con le entrate straordinariamente alte arrivate dalla cessione di Neymar al PSG, che per avere il brasiliano aveva sborsato l'intera clausola di rescissione pari a 222 milioni di euro.

Mentre continua a crescere fuori dal campo - nella recente lista sulle società sportive più ricche al mondo i blaugrana occupano il quarto posto, dietro Dallas Cowboys, New York Yankees e Real Madrid - deve occuparsi del futuro della sua stella, Lionel Messi, e di un avvio di stagione decisamente poco brillante che avrebbe già messo nel mirino della critica il tecnico Ernesto Valverde.

Alla Pulce verrà proposto un contratto a vita, che annullerà la clausola che gli permetterebbe al termine di ogni stagione di lasciare il club a costo zero e che di fatto lo legherà al Barcellona fino al momento in cui deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. Sul campo, invece, la sensazione è che nonostante le prestazioni poco brillanti viste nelle ultime settimane - 2 vittorie, un pari e una sconfitta nella Liga, uno scialbo 0-0 nell'esordio in Champions contro il Borussia Dortmund - le cose miglioreranno nelle prossime giornate, con il rientro di diversi infortunati che permetteranno ai blaugrana di trovare gli equilibri che ancora mancano.