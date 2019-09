WWE SmackDown 17 settembre 2019

The Beast torna nello show blu con l'obiettivo di conquistare il titolo WWE nella prima puntata su FOXSports.

Dalla State Farm Arena di Atlanta va in onda la prima puntata di SmackDown del post Clash of Champions, a 24 ore di distanza dallo show di Raw che ha incoronato Baron Corbin nuovo King of the Ring della WWE.

Lo show blu mette nel suo programma proprio l'incoronazione del Lone Wolf, così come un match a 6 uomini con il New Day, compreso il campione WWE Kofi Kingston, che affronterà Randy Orton e i Revival.

E ancora, Erick Rowan si sottoporrà a un'intervista in cui spiegherà cosa accaduto nel suo match con Roman Reigns a Clash of Champions, condizionato dal ritorno di Luke Harper. E poi Shane McMahon tornerà a parlare del licenziamento di Kevin Owens della scorsa settimana, mentre proseguirà la faida tra Bayley e Charlotte, dopo la nuova vittoria sporca della campionessa sulla sua sfidante.

Brock Lesnar sfida Kofi Kingston

Dopo che Kofi Kingston si è assicurato la vittoria per The New Day nella sfida ai Revival e Randy Orton, Brock Lesnar si presenta a SmackDown per consegnare un messaggio brutale al campione WWE in vista della puntata di debutto su FOXSports.

Erick Rowan spiega le sue azioni

L'autoproclamato "mastermind" Erick Rowan si siede per un'intervista con Michael Cole per fare luce su ciò che è accaduto a WWE Clash of Champions.

Shinsuke Nakamura vs Ali

Dopo aver difeso con successo l'Intercontinental Championship contro The Miz a WWE Clash of Champions, The King of Strong Style ottiene un aiuto da Sami Zayn attaccando Ali prima della campana.

Confronto Shane McMahon-Kevin Owens

Senza altre opzioni rimaste, Kevin Owens decide di colpire Shane McMahon dove lo ferisce di più, presentando una "diversa interpretazione" al "The Best In The World".

Sasha Banks vs Charlotte Flair

Una resa dei conti tra Charlotte Flair e Sasha Banks viene interrotta dopo l'intervento di Bayley, ma Carmella arriva in soccorso di The Queen.

Chad Gable rovina la celebrazione di Baron Corbin

Mentre Baron Corbin si rivolge agli "umili contadini dell'universo WWE", Chad Gable interviene durante l'incoronazione e rompe la corona, lo scettro e il trono del nuovo re.

Heavy Machinery vs B-Team

Gli Heavy Machinery affrontano il B-Team in un tag team match a SmackDown.

Erick Rowan e Luke Harper attaccano Daniel Bryan e Roman Reigns

Erick Rowan emerge con Luke Harper e i colossi attaccano ferocemente Daniel Bryan e Roman Reigns.