A supporto di polizie e autorità giudiziarie, ci sono anche agenzie europee come Europol ed Eurojust. Oltre ad aver individuato e fermato i 25 responsabili di "Xtream Codes", le autorità provvederanno a sanzionare anche i fruitori del servizio illegale. Tra le misure previste, c'è sia la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni , sia una multa che può quasi toccare i 26mila euro. Per il momento, si è arrivati a 700mila utenti online inibiti alla visione.

L'operazione della Guardia di Finanza, coordinata in accordo con Polizia di Stato e Procura della Repubblica di Roma, punta a smantellare una rete di affari illeciti che produce 2 milioni di euro al mese soltanto in Italia , con un volume di entrate illecite che si moltiplica in base al numero di Paesi coinvolti. Stando alle proiezioni delle forze dell'ordine, si potrebbero toccare i 60 milioni di euro al mese.

Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ha di fatto bloccato le sorgenti che convertivano i segnali analogici della pay-tv satellitare in web-digitale, garantendo a tutti gli utenti un accesso free ai programmi di maggiore interesse attraverso diversi sistemi online. Quello della IPTV illegale è il sistema di pirateria a cui faceva riferimento "Xtream Codes", piattaforma online chiusa e sequestrata da oltre 100 militari della GdF in azione durante Eclissi.

All'indomani del martedì di Champions League, arrivano brutte notizie per i tanti trasgressori. La maxi-operazione della Guardia di Finanza, denominata Eclissi, ha portato al blocco e al sequestro delle piattaforme informatiche di TV pirata . Il blitz riguarda ben 5 milioni di italiani che hanno usufruito del servizio illegale per guardare gratuitamente contenuti a pagamento.

La maxi-operazione Eclissi ha bloccato le sorgenti di conversione in pay-tv satellitare, milioni di utenti solo in Italia ad usufruirne.

