di Luca Guerra - 18/09/2019 14:51

La notizia è che Francesco Totti torna a giocare a calcio. L'ex capitano della Roma, 43 anni il prossimo 27 settembre, lo farà in Serie A1. Il torneo in questione è però quello di calcio a 8, ma nella squadra della quale farà parte l'ex numero 10 giallorosso ci sono tanti nomi che hanno scritto la storia del massimo campionato italiano. Il nome è tutto un programma: Totti Sporting Club.

Nella squadra allenata da Carlo Cancellieri, ex capo osservatore del Manchester City, ci sarà spazio per ben sette giocatori che, in epoche diverse, hanno condiviso un pezzo di cammino con la maglia della Roma e la vittoria di alcuni trofei - su tutti lo scudetto nella Serie A 2000/2001 - con Totti. Una sorta di operazione nostalgia, passando dal calcio a 11 e dalle platee internazionali al calcio a 8 e le partite in calendario alla domenica mattina.

Sono ben sette gli ex compagni di squadra in giallorosso di Totti, pronti a condividere con lui questa nuova e curiosa avventura. Da Vincent Candela, unico dei reduci della Roma scudettata, si passa alla sapiente regia di David Pizarro, al dribbling di Rodrigo Taddei, agli inserimenti di Simone Perrotta e alla classe di Mirko Vucinic, passando per la corsa di Marco Cassetti e Max Tonetto.

Roma, ecco la squadra di calcio a 8 con Totti e tanti ex compagni di squadra, tra cui Simone Perrotta

Serie A di calcio a 8, ecco Totti & Co.: insieme hanno quasi 3000 presenze in campionato

Sommando le presenze ottenute in Serie A da Totti, Cassetti, Pizarro, Candela, Vucinic, Taddei, Perrotta e Tonetto si ottiene una cifra monstre: 2773 volte in campo, nel caso dell'ex capitano giallorosso sempre e solo con la Roma. C'è anche chi ha vestito altre maglie prestigiose: l'Inter nel caso di Pizarro, la Juventus per Vucinic e Perrotta. Un autentico dream team, che la domenica si manifesterà come un sogno che si avvera ai futuri avversari. Nella lista dei 23 tesserati c'è spazio anche per uno storico amico di Totti nel mondo del calcio: Fabrizio Romondini, centrocampista che ha debuttato giovanissimo in serie A con la Roma nella stagione 1996/1997 e ha poi costruito la sua carriera sui campi di C, con passaggi anche in Grecia e Spagna.

Francesco Totti e Vincent Candela torneranno a giocare insieme in Serie A di calcio a 8

C'è di più. Considerando la presenza di un portiere, dei magnifici otto almeno uno sarà costretto a partire dalla panchina in occasione delle partite di campionato. Scelta complicata, che toccherà a Cancellieri. Non essendoci in palio scudetti o coppe nazionali, però, c'è da esserne certi: l'escluso di turno accetterà la scelta con il sorriso sulle labbra.