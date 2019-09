Sampdoria, minacce a Ferrero: "Guardati le spalle"

A Bogliasco sono comparse scritte minacciose sul cancello d'ingresso di Casa Samp. La Digos sta lavorando per trovare i responsabili.

di Redazione Fox Sports - 18/09/2019 11:33 | aggiornato 18/09/2019 14:38

Clima pesante, pesantissimo in casa Sampdoria. Nella notte appena trascorsa sono state fatte delle scritte sul cancello d'ingresso di Casa Samp (si tratta della struttura che ospita i giovani talenti blucerchiati), in quel di Bogliasco. Recitano: "Ferrero infame, guardati le spalle".

Non è la prima volta che l'imprenditore romano subisce delle minacce. Solo poche settimane fa era stato lui stesso a denunciare di aver ricevuto delle intimidazioni. In queste ore sono al lavoro gli uomini della Digos che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per trovare i colpevoli.

Episodi, questi, che non aiutano nemmeno la squadra di Eusebio Di Francesco, a zero punti dopo tre giornate di campionato. I blucerchiati proveranno a sbloccarsi domenica 22 settembre nel match contro il Torino in programma a Marassi.