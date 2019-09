Prendendo esempio da Kevin Durant, da Michael Jordan e anche dal Ricky Rubio diciassettenne, l'MVP del mondiale ha raccontato il suo basket.

di Simone Mazzola - 18/09/2019 10:12 | aggiornato 18/09/2019 15:17

Molto spesso incrociamo grandi giocatori che in campo esprimono il loro talento e li ammiriamo attraverso le gesta sportive che ci portano poi fisiologicamente a fare delle valutazioni umane direttamente legate al rendimento in campo. È anche vero che, ad esempio, per sfondare in NBA ci vuole si il talento tecnico e fisico, ma come in tanti addetti ai lavori hanno detto, se sei solo talento e non ti alleni, ma soprattutto non hai intelligenza superiore, difficilmente vieni fuori e diventi una vera stella.

A proposito del lavoro e dell’etica ha parlato il fresco vincitore del mondiale, nonché MVP della manifestazione, Ricky Rubio. Se non avesse vinto il titolo di MVP magari noi italiani non avremmo neanche intercettato questo speech che ha prodotto sulla supervisione di “El pais”, ma sebbene internet sia un potentissimo mezzo d’informazione, è anche molto facile perdere degli estratti così importanti per una notifica mancata.

Da questa sua testimonianza esce un Rubio affine a quello che vediamo in campo, ovvero un giocatore che difficilmente va sopra le righe, magari non è più appariscente come in gioventù quando deliziava tutti con passaggi no look o traiettorie di assists che in pochi erano in grado anche solo di pensare, ma che è diventato mister utilità ed è stato sino alla scorsa stagione all’interno di una squadra che ha fatto del pragmatismo e della concretezza un vero e proprio credo in una NBA sempre più votata allo spettacolo, alla balistica e all’atletismo.

NBA: Il lavoro di Kevin Durant e Michael Jordan li rende grandi

Si parla spesso negli ambienti NBA di etica del lavoro, voglia di migliorarsi e ossessività per la preparazione fisica. Questo aspetto in Europa è molto meno enfatizzato e i giocatori non hanno il fuoco dentro che li spinge ad allenarsi un’estate per migliorare il proprio gioco, le proprie lacune e arrivare al massimo livello possibile:

Non si può arrivare nella NBA e pensare di aver finito il percorso, mangiare venti hamburger al giorno perché tanto una volta entrato nella lega si è a posto. La necessità di allenarsi ogni giorno e creare una routine è fondamentale.

Per Rubio l’esempio più importante arriva da Kevin Durant in una sua frase che racchiude il senso del diventare campioni in NBA:

Il lavoro vince sul talento se il talento non lavora a sufficienza.

In questo c’è tutto il senso dello sport, dell’essere competitivi con se stessi e soprattutto lavorare talmente tanto da diventare automatici. Il secondo esempio è il tiro a occhi chiusi di Michael Jordan:

Voi potete pensare che Jordan quando ha tirato il libero a occhi chiusi fosse superficiale, invece ha raggiunto una tale confidenza con il lavoro e le infinite ripetizioni dello stesso movimento, che per lui è diventato automatico. Non aveva bisogno di guardare perché il movimento era acquisito e ripetuto talmente tante volte che gli sarebbe bastata solo la memoria muscolare. Spesso ci preoccupiamo troppo di un tiro libero decisivo ad esempio, ma se sappiamo di aver lavorato al massimo, ripetuto migliaia e migliaia di volte quel movimento, siamo nella situazione perfetta per segnarlo...perché l’allenamento è tutto.

A 17 anni la finale contro Paul e Kidd

Nel video poi Rubio racconta di quando a soli diciassette anni ha incontrato mostri sacri NBA come Deron Williams, Chris Paul e Jason Kidd:

Da giovane hai un grandissimo entusiasmo e una voglia di dimostrare al mondo quanto vali, ma giocare una finale contro questi mostri sacri della NBA non è per tutti e l’entusiasmo della gioventù non basta sebbene rimanga un propellente fondamentale.

A vent’anni Ricky aveva già vinto molto, quasi tutto all’interno del panorama europeo e questo lo aveva abituato alla vittoria, a essere sempre lì e lottare per grandi traguardi. Non aveva mai davvero assaporato la sconfitta bruciante:

In Europa avevo vinto tutto, non sapevo quanto facesse male la sconfitta, poi quando sono arrivato in NBA l’ho provata, mi sono anche fatto male al ginocchio dovendo stare fuori 9 mesi. Ma è solo la sconfitta che ti fa crescere, migliorare e imparare. All’inizio vivevo molto male ogni partita persa, soffrivo molto e mi crucciavo più del dovuto, ma sono stati quelli i momenti in cui sono migliorato e ho fatto i passi avanti migliori nella mia carriera.

Le sue parole sono di grande ispirazione, ma quello che più di tutto ha colpito del Ricky Rubio uomo è la tranquillità, la serenità che infonde nel modo in cui espone le sue idee e convince in maniera trasparente ma decisa. Se a questo uniamo anche il lato umano del compagno Marc Gasol, in mare per salvare vite e di grande ispirazione sociale, possiamo capire quali siano state le solide basi umane su cui si sia poggiata la vittoria spagnola.