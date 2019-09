L'ex calciatore olandese, autentico idolo dell'Ibrox Park dove aveva giocato dal 2000 al 2006, lottava da sei anni contro la malattia: lascia una moglie e una figlia, tifosi sgomenti sui social network.

18/09/2019

Ennesima vittima di SLA nel mondo del calcio: i Rangers di Glasgow hanno annunciato sul proprio sito ufficiale la morte di Fernando Ricksen, 43enne ex calciatore che dal 2000 al 2006 ha indossato la maglia del club scozzese in 182 occasioni, segnando 13 reti e conquistando due campionati, due Coppe di Scozia e tre Coppe di Lega.

Ricksen aveva annunciato al mondo di essere malato nel 2013, all’indomani della diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica che secondo i dottori gli avrebbe lasciato appena cinque anni di vita. Da allora non ha mai smesso di lottare, prendendo parte a numerose serate benefiche a sostegno della ricerca contro questo male terribile.

Nota anche come morbo di Lou Gehrig – leggendaria stella del baseball tra le prime vittime di questo male – la SLA è una malattia neurodegenerativa le cui cause sono ancora oggi in gran parte sconosciute ma che nel mondo del calcio ha un’incidenza ben sei volte superiore rispetto al resto della popolazione. In Italia le vittime più celebri sono state Armando Segato, Gianluca Signorini e Stefano Borgonovo.

Nel 2015 Ricksen, già malato da due anni, viene omaggiato dai Rangers con una partita a scopo benefico in suo nome.

Ai loro nomi, e ai tanti altri che compongono una tragica e lunghissima lista, si aggiunge quello di Fernando Ricksen, nato il 27 luglio del 1976 a Limburgo e capace di emergere in Olanda prima con la maglia del Fortuna Sittard e poi con quella dell'AZ Alkmaar fino a conquistarsi le attenzioni dei Rangers Glasgow, club che con i rivali concittadini del Celtic si spartisce da sempre il dominio del campionato scozzese.

Acquistato nell'estate del 2000 per l'equivalente di 5,5 milioni di euro, investimento decisamente notevole, Ricksen arrivò all'Ibrox Park come membro di un trio olandese voluto dal tecnico e connazionale Dick Advocaat che oltre a lui comprendeva anche il possente difensore Bert Konterman e l'elegante ed esperto centrocampista Ronald de Boer. Da subito un punto fermo della squadra, abile nel giostrare come terzino destro, esterno destro di centrocampo e persino mediano, sarebbe rimasto un punto fermo dei Teddy Bears anche con l'arrivo in panchina di Alex McLeish.

Nello stesso periodo Fernando Ricksen riesce a entrare anche nel giro della Nazionale olandese, con cui colleziona in tutto 12 presenze: forse non ha le qualità tecniche per imporsi nel calcio di altissimo livello, ma la grinta e la determinazione che lo contraddistinguono entrano nel cuore dei tifosi dei Rangers, di cui diventa anche capitano. La storia con il club scozzese finisce improvvisamente nell'estate del 2006, quando dopo essersi ubriacato e aver discusso con il personale di bordo di un aereo che trasporta la squadra viene allontanato dal nuovo tecnico, il francese Paul Le Guen.

Successivamente arrivano le esperienze allo Zenit San Pietroburgo, con cui conquista una Coppa UEFA e dove si distingue più per le continue risse con il capitano Radimov che per il rendimento in campo, e il finale di carriera dove tutto era cominciato, al Fortuna Sittard, con cui scende in campo dal 2010 fino al 2013, l'anno in cui gli viene diagnosticata la terribile malattia. È una sfida impossibile, una battaglia impari, che Ricksen combatte comunque al meglio delle sue possibilità mentre ogni anno le sue condizioni peggiorano.

Lo scorso giugno, visto l'aggravarsi della malattia, l'ex calciatore aveva annunciato la fine delle serate benefiche a cui amava partecipare per raccogliere fondi contro la malattia. Che purtroppo non gli ha lasciato scampo, lasciando nello sconforto i numerosi tifosi che si erano innamorati di lui, nonostante gli eccessi caratteriali che lo hanno sempre contraddistinto, soprattutto nella stagione 2004/2005, quella del titolo vinto da capitano e accompagnato dal premio come miglior giocatore del campionato con ben 9 gol messi a segno.

Ed è così che i tifosi vogliono ricordare quello che per loro è stato comunque un vero campione, un idolo, status consolidato dall'inserimento già nel 2014 del suo nome nella Rangers Hall of Fame. Lo ricorda su Instagram l'amico ed ex compagno di squadra Peter Lovenkrands, che racconta di come Ricksen si sia preso cura di lui dal primo momento in cui entrambi arrivarono in Scozia e ricorda il guerriero indomabile, aggiungendo che la sua figura mancherà a a tantissime persone.

Lo ricordano i Rangers, con un toccante video in cui vengono ripercorse le sue imprese con la maglia numero 2 del club, la carica che trasmetteva ai compagni, i gol. I tifosi, che in massa condividono i ricordi del capitano, di un giocatore capace di entrare nel cuore del pubblico e che adesso, dopo una lunga ed estenuante lotta, se ne è andato, l'ennesima vittima di un male terribile e che purtroppo non lascia scampo.