Il team principal della Mercedes ha parlato di una nuova possibilità per il pilota inglese che potrebbe lasciare la Formula 1 a fine 2020.

di Francesco Maria Bizzarri - 18/09/2019 10:29 | aggiornato 18/09/2019 10:34

Lewis Hamilton è concentrato sulla Formula 1. C’è voglia (e la possibilità concreta) di mettere in bacheca il sesto titolo mondiale, avvicinandosi così sempre più al record di Schumacher (7 titoli). E poi? L’inglese, nella sua testa, pensa anche al futuro. Ha un altro anno di contratto con la Mercedes davanti, poi a metà 2020 scioglierà le riserve: è molto intrigato dalla Formula E.

Lo ammette Toto Wolff, team principal della scuderia di Stoccarda in un’intervista a SNTV. Toto ha già parlato con Lewis, entrambi hanno ammesso di guardare con attenzione le gare di questa nuova “formula” totalmente elettrica. Un circus che sta prendendo sempre più piede.

Hamilton finirà la sua annata in Formula 1, vuole un altro Mondiale, solo il compagno Bottas può ancora inserirsi nella lotta. Poi tra una gara di fine stagione e un’altra, avrà anche il tempo per gustarsi l’inizio della Formula E che partirà a fine novembre dall’Arabia Saudita. Con una grande novità, guarda un po’: ci sarà la Silver Arrow, la prima Mercedes elettrica nel mondo del motorsport.

Hamilton e un futuro in Formula E: possibile approdo nel 2021

Hamilton e il futuro: un nodo da sciogliere pensando alla Formula E

A fine 2020, quando avrà esaurito il suo contratto con la Mercedes, Lewis Hamilton avrà 35 anni. Ora è concentrato sul finale di questa stagione, poi penserà anche al futuro. Un pensiero in testa già ce l’ha. Toto Wolff lo svela:

Lewis segue molti sport motoristici. Abbiamo già parlato della Formula E in una notte a Shanghai, quando entrambi non riuscivamo a dormire. Ci siamo seduti davanti alla TV e abbiamo visto una gara. Lewis è un pilota versatile che guarda con attenzione a quello sport. Se la popolarità della Formula E aumenterà, allora sì che aprirà a questa possibilità.

C’è già la Mercedes

La stagione numero 6 della Formula E inizierà a fine novembre. Anche Mercedes schiera due vetture per la prima volta. Due monoposto elettriche guidate da Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries. Le grandi case automobilistiche, negli ultimi anni, si sono tuffate in questa nuova avventura, aumentando così la popolarità e l’appeal di un campionato in crescendo.

Basti pensare alla Porsche, altro marchio pronto a fare il debutto ufficiale nell’annata 2019-2020 in Formula E. Vetture per il motorsport sviluppate in parallelo con quelle stradali. La linea è presto dettata: le nuove macchine saranno sempre più elettriche. Hamilton intanto ci fa un pensierino, il suo futuro potrebbe davvero essere "a corrente".