Saranno due le canzoni di provenienza italiana presenti nel nuovo titolo targato EA Sports, in uscita tra meno di due settimane.

di Massimiliano Rincione - 18/09/2019 09:04

FIFA 20 è ormai prossimo all'uscita. Nel corso delle settimane passate abbiamo già avuto modo di capire quali saranno i punti forti e le novità di questo nuovo capitolo calcistico targato EA Sports, che ci regalerà un'altra full immersion nel calcio di strada a sette anni di distanza dall'ultimo capitolo di FIFA Street. Volta Football, infatti, rappresenterà una delle novità più importanti degli ultimi anni per la software house statunitense, che offrirà l'opportunità di scendere nei campetti in cemento anche con il multiplayer online. Tante le novità presenti su Ultimate Team, dove verranno introdotte nuove Icone e ci sarà anche spazio per alcune sorprese nella top 10 dei rating.

Passando alle notizie legate non strettamente al gameplay, invece, basti sapere che ci sarà un po' di Italia anche nella colonna sonora ufficiale di FIFA 20. Sia Benny Benassi che i Daddy's Groove, infatti, saranno presenti nella OST del titolo con due brani che riporteranno un po' di tricolore nella saga a tre edizioni di distanza dall'ultima volta. In FIFA 17, infatti, ci fu Rocco Hunt a tenere alto il nostro stendardo con Sto Bene Così, brano che riscosse un ottimo successo anche all'estero sia per la presenza nel gioco che per le sonorità fresche e nuove in relazione alla scena rap mainstream italiana.

Passando in rassegna i due artisti presenti in questa nuova edizione di FIFA, non dovrebbe esserci bisogno di informazioni per quanto riguarda Benny Benassi. Pseudonimo di Marco Benassi, il 52enne milanese è semplicemente uno dei DJ storici più famosi dello stivale al pari di Zatox, Gabry Ponte, Gigi D'Agostino e Cristian Marchi. I Daddy's Groove, invece, sono un gruppo napoletano fondato nel 2004 e capace di imporsi a livello mondiale grazie ai loro lavori sotto Spinnin Records. Fanno parte, inoltre, del team di produzione di David Guetta da oltre 8 anni, fregiandosi di collaborazioni importantissime con artisti del calibro di Justin Bieber, Nicky Minaj, Sean Paul, Celine Dion e Lady Gaga. I titoli delle due canzoni sono Back to the Pump e Blackout, rispettivamente di Benny Benassi e dei Daddy's Groove.

FIFA 20: Benny Benassi, in foto, sarà uno dei due artisti italiani presenti nella OST del titolo.

FIFA 20: presto la prima Squadra della Settimana

Intanto, però, manca sempre meno all'uscita di FIFA 20, che sbarcherà sulle consolle di tutto il mondo venerdì 27 settembre. Ciò vuol dire che, di conseguenza, la prima Squadra della Settimana è pronta ad essere scoperta da tutti gli utenti, anche se va detto come bisognerà attendere le giornate dei vari campionati combacianti all'uscita del titolo per poter tracciare le prime previsioni. Ciò nonostante, sarà molto interessante capire quali potranno essere le prime scelte di EA per questo esordio del Team of the Week, che regalerà i primi spunti di discussione a tutti i videogiocatori del mondo.