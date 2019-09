Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i turchi del Basaksehir: "La squadra sta bene". Florenzi: "Sento grande responsabilità".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 18/09/2019 18:26 | aggiornato 18/09/2019 18:32

Evitati i sempre pericolosi playoff estivi di Europa League, la Roma si appresta a esordire nella competizione direttamente nella fase a gironi. Giovedì alle 21, infatti, scenderà sul prato dell'Olimpico contro i turchi del Basaksehir per il primo match del gruppo J, quello che comprende anche i tedeschi del Borussia Moenchengladbach e gli austriaci del Wolfsberger che si affronteranno alla stessa ora in Germania.

L'impegno non è da sottovalutare, Paulo Fonseca lo sa bene perché l'Europa l'ha frequentata a lungo e a livelli diversi, prima alla guida del Braga, poi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. E conosce bene anche la squadra di Istanbul, avendola affrontata tre stagioni fa quando era in Ucraina. Andò bene, allora, ma il tecnico giallorosso non si fa illusioni:

Giocammo molto bene e vincemmo sia all'andata che al ritorno, però questa è una squadra che merita attenzione. Da tre anni loro lottano per il titolo in patria e nello scorso campionato lo hanno perso solo all'ultima giornata e poi hanno giocatori di grande esperienza come Robinho, Visca e Skrtel. Non dobbiamo farci sorprendere.

Fonseca invita a non sottovalutare il Basaksehir

Europa League, Fonseca: "La Roma vuole andare lontano"

Detto questo, comunque, ammette che farà inevitabilmente un po' di turnover per rispettare i tempi di recupero dei giocatori. Ma niente rivoluzioni perché la Roma vuole vincere la partita e andare, dice, molto lontano in Europa League. La squadra sta bene e se qualcuno contro il Sassuolo ha finito in riserva è a causa delle trasferte imposte dagli impegni delle Nazionali. Fonseca, poi, non si è tirato indietro davanti alle domande sui singoli:

Su Pastore parla il suo passato: è un grande giocatore e un grande professionista, deve solo riacquistare la forma migliore, proprio come Kalinic, che non ha un'intera partita nelle gambe. Pellegrini? Ha giocato una grande partita da trequartista, ma può ricoprire altri ruoli, proprio come Zaniolo. E, al di là del match di domani, anche Kluivert può essere importante per noi grazie alla sua grande velocità.

Florenzi: "Dobbiamo avere la mentalità giusta"

Accanto al tecnico c'è Alessandro Florenzi che, insieme a Pellegrini, è la bandiera della romanità nella rosa giallorossa dopo gli addii di Totti prima e De Rossi poi. Una responsabilità che il difensore non nasconde di sentire:

Insieme a Lorenzo cerchiamo di far capire ai nostri compagni che cosa è Roma e la Roma. Non si molla mai, fino a che l'arbitro non fischia: non c’è cosa più bella che uscire dal campo a testa alta. Io voglio vincere la guerra, non le battaglie.

Florenzi e Lorenzo Pellegrini, qui insieme a Dzeko, sono gli alfieri della romanità nella rosa giallorossa dopo gli addii di Totti e De Rossi

E per questo il capitano è pronto a tutto, persino - scherza - a giocare in porta al posto di Pau Lopez se dovesse servire, perché il ruolo, che sia avanti, dietro, destra o sinistra, non fa differenza per lui. La cosa che va messa davanti a ogni altra è la squadra, senza personalismi né appagamenti: