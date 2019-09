Le parole dell'attaccante italobrasiliano sul tecnico nerazzurro e non solo.

18/09/2019

Eder Citadin Martins, attaccante dello Jiangsu Suning, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato di Antonio Conte (tecnico che lo ha allenato in Nazionale) e non solo.

Conte - ha esordito l'italobrasiliano - riesce a trasmettere la sua passione e a entrare nella testa dei calciatori perché è coerente e tratta tutti allo stesso modo. Sono contento per l'Inter, non so se lotterà subito per lo Scudetto ma sicuramente non arriverà a -20 dalla prima

Sull'esperienza cinese:

All'inizio c'è stata qualche difficoltà, è normale. Ma ora mi trovo molto bene. I miei compagni mi hanno aiutato tanto, all'inizio ho trovato Alex Teixeira, poi anche Paletta e Miranda. Quindi mi sto trovando veramente bene. Se mi manca l'Italia? Questo paese mi ha accolto bene, quindi mi manca tanto. Ma mi sono adattato in Cina, ho trovato qualche ristorante italiano e non mi faccio mancare nulla

Ancora sulla Cina:

Sono molto appassionati di calcio, abbiamo una struttura molto buona. Ora siamo quinti in classifica e stiamo bene. All'inizio ho trovato Alex Teixeira e abbiamo fatto quasi 50 gol in due, quindi direi che le cose vanno alla grande

Sull'Inter:

Sono contento per i miei compagni e per Conte, che è tornato ed è riuscito subito a imporre quello che è lui, quella passione che ha sempre trasmesso anche a noi quando eravamo in Nazionale e a tutti gli italiani. Lui entra dentro l'ambiente e al calciatore, è il suo modo di fare. È tra gli allenatori migliori al mondo. I giocatori capiscono che, prima di essere un grande allenatore, è un uomo serio e una persona coerente con tutti. Puoi essere il più importante, ma devi lavorare allo stesso modo di chi gioca meno altrimenti resti fuori. Questo lo capiscono tutti, così porta il calciatore a dare il 100%. Poi tatticamente è molto bravo, unendo queste due cose fa la differenza

Un ricordo di Conte:

Dopo la prima partita dell'Europeo contro il Belgio mi dice: "Nelle qualificazioni hai sempre giocato una partita bene e una male. Ora c'è la seconda partita, non devi giocarla male". Era la gara contro la Svezia, ho fatto gol alla fine. Ma lui tiene tutti sulla corda, riprendeva Eder così come riprendeva Bonucci, Chiellini e Buffon. Questo per testimoniare la sua coerenza, tutto per il bene della squadra

