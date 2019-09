Sono oltre 20 i brasiliani che, dal 2004 in poi, hanno vestito la maglia dei Minatori. Nonostante la guerra nel Donbass, il club dell'oligarca Akhmetov cerca di rilanciarsi.

di Andrea Bracco - 18/09/2019 15:15 | aggiornato 18/09/2019 15:16

Di certezze, nel calcio, ce ne sono sempre state davvero poche. Una di queste è la totale adattabilità dei calciatori sudamericani in quasi qualsiasi contesto differente da quello nel quale sono cresciuti. Di esempi al mondo ce ne sono tanti, ma nessuno di questi si avvicina minimamente al grande lavoro portato avanti in questi termini dallo Shakhtar Donetsk. La società ucraina, da oltre un decennio, è diventata una vera e propria enclave brasiliana all'interno di un paese con usi e costumi totalmente differenti da quelli verdeoro. Eppure, nella Repubblica Popolare del Donbass, per molti anni si è parlato portoghese. In questo caso il passato è d'obbligo, perché da ormai da 5 anni i Minatori sono diventati una squadra nomade, di quelle costrette a peregrinare per il paese a causa di alcune situazioni completamente slegate dal calcio. E, in tutto questo girovagare, solo la Champions League rappresenta una certezza.

La massima competizione europea continentale è la stella polare attorno alla quale si aggrappa tutto l'universo Shakhtar: i Minatori sono un'habitué di questa manifestazione, basti pensare che negli ultimi 14 anni hanno giocato per ben 12 volte la fase a gironi, mettendoci in mezzo anche alcuni risultati molto importanti, raggiunti soprattutto sotto la sapiente guida di Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno è stato l'artefice del grande trionfo in Europa League del 2009, quando a Istanbul gli arancioneri vinsero la coppa battendo 2-1 in finale il Werder Brema. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma la squadra - nonostante le cessioni illustri nel corso degli anni - è sempre riuscita a mantenere un livello abbastanza alto.

Ne sanno qualcosa Napoli e Roma, le ultime avversarie in ordine cronologico ad aver avuto a che fare con i Minatori in campo internazionale. Due anni fa i giallorossi, futuri finalisti in Champions League, ebbero non pochi problemi a disfarsi della squadra allenata da Paulo Fonseca. Gli Azzurri, invece, caddero vittima degli ucraini qualche mese prima, perdendo una partita della fase a gruppi in rimonta sotto i colpi di Taison e del Chucky Ferreyra. Match che, per la qualificazione agli ottavi di finale, si rivelerà decisivo. Adesso tocca all'Atalanta, chiamata a giocarsi una doppia sfida che - presumibilmente - sarà decisiva per il secondo posto del girone.

I giocatori dello Shakhtar Donetsk festeggiano un gol nella scorsa Europa League: l'avventura si concluderà per mano dell'Eintracht, ma i Minatori saranno una delle squadre in grado di esprimere un calcio di grande livello in campo internazionale

Nonostante le tantissime cessioni avvenute durante gli ultimi anni, i Minatori sono una compagine da prendere con le molle. In primis perché hanno un'esperienza europea che in pochi, a oggi, possono vantare. In secondo luogo perché la rosa a disposizione del portoghese Luis Castro rimane comunque ricca di qualità individuali. Parlare dello Shakhtar significa inevitabilmente collegarsi con le vicende geopolitiche che hanno sconvolto di recente l'Ucraina. Ormai da anni sul territorio locale va avanti una sorta di guerra civile, un conflitto che da una parte vede schierato in prima linea il governo centrale di Kiev e dall'altra la Repubblica Popolare del Donbass, sempre più decisa a combattere per l'indipendenza della Crimea. A pagarne il caro prezzo sono stati i civili, costretti a confrontarsi soprattutto con la carenza di cibo, a causa dell'embargo proveniente da ovest.

A Donetsk, primo avamposto di quella che i guerriglieri chiamano "resistenza", si combatte con poche soste da anni. E, a risentirne, è anche lo sport: nell'estate del 2014 una serie di bombardamenti distruggono una tribuna della Donbass Arena, piccolo gioiellino simbolo della regione e costruito, qualche anno prima, da Rinat Akhmetov. Akhmetov è il classico oligarca che si è arricchito in seguito alla disgregazione dell'Unione Sovietica, salendo alla presidenza del club nel 1995 dopo uno dei fatti di cronaca più neri che la storia recente del paese ricordi. Braccio destro di Bragin fin dagli anni'80, in un pomeriggio di 24 anni scampa a un attentato nel quale perdono la vita il numero uno del club e cinque suoi affiliati.

Una volta preso il potere, passo dopo passo, Akhmetov porta lo Shakhtar a essere una potenza in patria, costruendo - mattone dopo mattone - un macchinario praticamente perfetto che troverà la consacrazione in quella magica notte del 2009. Ma sulla sua figura aleggiano molti misteri: il primo riguarda l'identità del mandante del suddetto attentato, perché la sete di potere del 52enne originario di un quartiere borghese di Donetsk è nota a tutti. Il secondo, invece, è legato alle indagini riguardo il bombardamento dello stadio cittadino e la distruzione dello Kirša Training Center, il centro sportivo da lui stesso costruito e inaugurato nel 1999.

I maligni dicono che da Kiev non hanno mai accettato la sua vicinanza all'ex presidente Viktor Yanukovich, aiutato nella vittoriosa campagna presidenziale del 2010, né il fatto che - anche se non è mai stato provato - tramite le sue aziende finanziasse le attività dei separatisti filorussi. E, per questo, si sostiene che l'attuale padrone dello Shakhtar sia stato colpito proprio su quei posti che, dal punto di vista simbolico, hanno rappresentato una nuova alba e la rinascita definitiva del Donbass. In tutto questo marasma Akhmetov si è però arricchito parecchio. E, in campo, i risultati sono arrivati con una continuità impressionante.

Una miniera d'oro tutta brasiliana: alla base del progetto c'è Lucescu

La vera ascesa è cominciata nel 2004, quando il presidente ha l'intuizione geniale di portare a Donetsk Mircea Lucescu. Il santone rumeno ha il compito di costruire da zero una squadra che possa diventare competitiva negli anni, quindi - dopo averci pensato su - escogita la strategia che si rivelerà poi vincente: puntare su calciatori brasiliani sconosciuti, gente da valorizzare per dare il via a un circolo virtuoso che possa durare nel tempo. Detto, fatto: durante la gestione di Lucescu sbarcano in Ucraina Elano, Jadson, Fernando, Fernandinho, Luiz Adriano, Willian, Alex Teixeira, Douglas Costa, Fred, Ismaily, Taison, Marlos, Alan Patrick, Dodo e molti altri. Questi ultimi quattro sono ancora in rosa, alla pari di Vitao e Teté, i due nuovi investimenti operati durante l'ultima sessione di calciomercato.

In totale, i brasiliani arrivati a vestire la maglia dei Minatori negli ultimi 15 anni hanno superato la ventina. Se il dato vi sembra folle, non avete ancora letto la cifra che la società è riuscita a tirare su rivendendone una buona parte: solo dai cartellini più preziosi Akhmetov ha ricavato circa 214 milioni di euro, grazie ai 59 della cessione di Fred al Manchester United uniti ai 50 di Teixeira (Jiangsu Suning), i 30 di Douglas Costa (Bayern Monaco), i 40 di Fernandinho (Manchester City) e i 35 di Willian (Anji), oltre ai 28 provenienti dalla cessione di Mkhitaryan al Borussia Dortmund. Un dato impressionante, che però non ha minato la solidità sportiva di un vero e proprio colosso, rimasto in piedi anche dopo l'addio di Lucescu.

Paulo Fonseca ha portato avanti la filosofia del suo predecessore e lo stesso ha fatto Castro, reduce da un'ottima stagione al Vitoria Guimaraes. In epoca recente non sono mancati però momenti bui: qualche mese dopo lo scoppio della guerra, Lucescu portò la squadra in ritiro in Brasile per soffocare le intenzioni di molti giocatori, intenzionati a lasciare il club perché temevano per la loro incolumità. L'estate successiva, dopo un'amichevole giocata a Lione, i brasiliani Fred, Ismaily, Douglas Costa, Alex Teixeira, Dentinho e l'argentino Facundo Ferreyra si rifiutarono di risalire sull'aereo che li avrebbe riportati in Ucraina. Vennero reintegrati di lì a poco, prima di essere ricollocati sul mercato.

La storia dello Shakhtar non può quindi limitarsi alla sola narrazione sportiva, nonostante - per diverso tempo - i Minatori abbiano giocato un calcio fresco, godibile e soprattutto innovativo. Dopo aver lasciato la propria casa, la squadra si è trasferita a Kiev e giocava le partite nel deserto di Leopoli, prima di spostarsi definitivamente a Kharkhiv. Donetsk rimane là, a quasi 1000 chilometri di distanza: il conflitto va avanti, c'è una Champions League da giocare e il compito di Akhmetov si fa sempre più difficile, mentre sulla sua testa continuano a stagliarsi ombre che difficilmente potranno dipanarsi in breve tempo.