Il centravanti norvegese ha trascinato i Tori all'esordio assoluto nella fase a gruppi. È il terzo più giovane di sempre a segnare tre gol in 90 minuti nella storia della coppa.

di Andrea Bracco - 18/09/2019 01:06 | aggiornato 18/09/2019 08:55

La Champions League appena cominciata si preannuncia un torneo con parecchi spunti di discussione. Il massimo torneo continentale, già solo nella prima giornata della fase a gruppi, ha messo in vetrina un paio di gioiellini niente male, dei quali probabilmente sentiremo parlare molto presto. Farsi conoscere è il primo passo per spiccare il volo: se a Dortmund il Barcellona si è affidato ancora una volta alla vena del 16enne Ansu Fati, qualche chilometro più a ovest - più precisamente a Salisburgo - potrebbe essere esplosa la prossima "next big thing" del calcio norvegese.

Si tratta di Erling Braut Haaland, centravanti classe 2000 che la Red Bull si è sapientemente assicurata battendo sul tempo la concorrenza di mezza Europa. I motivi per i quali il suo nome potrebbe non suonarvi nuovo sono principalmente due: il primo è che siate appassionatissimi di calcio giovanile e lo abbiate visto giocare allo scorso Mondiale under 20 con la maglia della selezione scandinava. Il secondo, invece, è che siate fanatici di Premier League: il padre di Erling, Alf-Inge, è stato un difensore centrale di discreto successo con un passato tra Nottingham Forrest, Leeds e Manchester City, famoso soprattutto per la grandissima rivalità con Roy Keane nata ai tempi in cui giocava nel Lancashire.

Ecco, Erling dal genitore non ha preso proprio nulla: se a papà piaceva murare gli avversari con mezzi più o meno consoni, il centravanti nato a Leeds è un vero e proprio cannibale d'area di rigore. Lo ha dimostrato all'esordio in Champions League, competizione alla quale il Salisburgo è riuscito ad approdare dopo 13 anni di tentativi andati a vuoto, segnando una tripletta decisiva al malcapitato Genk. La partita, finita 6-2 per gli austriaci, è stato un vero e proprio monologo nel quale il norvegese ha giocato un ruolo da protagonista a tal punto che, i due centrali ospiti, questo biondino capace di segnare in ogni modo se lo ricorderanno per un bel po'.

Erling Braut Haaland è una delle novità stagionali in casa Salisburgo: il norvegese ha segnato tre gol all'esordio in Champions League, confermandosi come uno degli attaccanti più interessanti del panorama mondiale

Champions League, dai 9 gol in una partita alla prima tripletta in coppa: l'Europa scopre Haaland

Non è la prima volta che Haaland dà sfoggio delle sue capacità realizzative in mondovisione. In estate, durante la kermesse iridata per nazionali, si è preso il lusso di segnare 9 reti nella stessa partita, battezzando l'Honduras in maniera spietata per quello che poi sarà un 12-0 in grado di fare parecchio scalpore. Inutile ribadire che 9 gol in 90 minuti sono un record, peraltro difficilmente battibile. Non lo è invece la tripletta segnata al Genk, arrivata all'età di 19 anni e 58 giorni, il che non basta a battere i primati di Raul Gonzalez Blanco (campione del Real Madrid, che tre reti le ha segnate a 18 anni e 113 giorni nel 1995) e di Wayne Rooney, con l'inglese capace di griffare un hat-trick a 18 anni e 340 giorni nel 2004.

19y 58g - Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde Raúl (1995'te, 18 yıl 113 gün) ve Wayne Rooney'den (2004'te, 18yıl 340 gün) sonra turnuvada hat-trick yapan en genç üçüncü oyuncu oldu.

Poco male, perché contrariamente ai due succitati, Haaland ha bisogno di farsi ancora conoscere. Per questo, dopo essersi messo in mostra con le giovanili del Byrne e aver fallito un provino all'Hoffenheim, ha deciso di accettare l'offerta del Molde, club che lo ha strappato al Rosenborg mandando una squadra di dirigenti a trattare direttamente con il padre. La scelta sarà decisiva: dopo essersi unito al club biancoblu, il centravanti non ci mette molto a guadagnarsi la maglia da titolare nonostante la giovane età e la folta concorrenza. In un anno e mezzo mette a segno 14 gol in 39 partite e il suo nome comincia a girare.

A Salisburgo non si fanno sfuggire l'occasione, strappando un assegno da 5 milioni di euro e permettendogli di finire la stagione in patria dopo avergli fatto firmare un quinquennale. Il resto è storia recente, facilmente narrabile dalle immagini del match vinto contro il Genk, dove Haaland ha brutalizzato sia Deswaet che Lucumi riuscendo a non dare loro alcun punto di riferimento. Nei gol c'è tutto il meglio del suo repertorio, nel quale spicca una tecnica di base sviluppatissima nonostante il metro e 94 di altezza. Forte di testa, sa giocare di sponda e aprire spazi per gli inserimenti dei compagni, che vanno a nozze con i suoi movimenti a svariare su tutto il fronte offensivo.

Erling Braut Håland for Red Bull Salzburg this season:

9 games

17 goals

4 assists

And now hat-trick on his UCL debut. He's only 19 years old.



talented player⚡🙌 pic.twitter.com/wek7aq70N2 — fundi welding (@elia_dinho) September 18, 2019

La sua ascesa è stata decisamente rapida: Salisburgo rappresenta la piazza ideale per crescere senza pressioni. Il campionato locale è di livello mediocre e permette ai giovani, che nella rosa dei Tori sono veramente tanti, di giocare e anche sbagliare con continuità. Haaland è solo l'ultimo gioiello di casa Red Bull: il suo destino, sia per le caratteristiche che per questioni di opportunità, sembra segnato e probabilmente parlerà tedesco. A Lipsia, la casa madre, a breve dovranno cercare qualcuno in grado di sostituire adeguatamente Timo Werner. Erling lo sa, ma per il momento non ci pensa, perché la stagione è appena iniziata e i gol da fare sono ancora tanti.