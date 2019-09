Una doppietta di super Di Maria permette ai parigini di battere gli uomini di Zidane. Parte ancora male il Tottenham (2-2 con l'Olympiacos), mentre Bayern Monaco e Manchester City vincono senza problemi.

di Michele Pedrotti - 18/09/2019 22:58 | aggiornato 18/09/2019 23:03

Dopo l'esordio del martedì, la prima giornata di Champions League prosegue con altre sfide di altissimo livello. Oltre a quella del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Juve, terminata con un fantastico 2-2, spicca su tutte la gara del Parc des Princes: PSG-Real Madrid, infatti, non sarà mai una partita come le altre. Impegnate contemporaneamente anche big come Bayern Monaco, Manchester City e, alle 18.55, è sceso in campo anche il Tottenham.

Proprio i vice Campioni d'Europa, che hanno aperto il gruppo B in casa dell'Olympiacos, si sono incredibilmente fatti rimontare dopo il 2-0 maturato nella prima mezz'ora (di Kane e Lucas Moura i gol inglesi). Tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo ecco la reazione dei greci, che grazie a Podence e Valbuena sono riusciti a portarsi a casa un punto preziosissimo.

Prima giornata di Champions che, come un anno fa esatto, rimane indigesta: il 18 settembre 2018 la rimonta subita nei minuti finali con l'Inter, oggi questa ad Atene che quantomeno frutta un punticino. Ne approfitta quindi il Bayern, vincente all'Allianz Arena contro la Stella Rossa. Decidono Coman, il solito Lewandowski e Müller.

Il Tottenham va avanti 2-0, poi si spegne: 2-2 in casa dell'Olympiacos

Champions League, il PSG mata il Real Madrid. Passeggiano Manchester City e Bayern Monaco

Passando al gruppo A, si comincia con lo 0-0 tra Brugge e Galatasaray che sicuramente non entrerà negli annali della Champions League. Decisamente meglio il big match tra PSG e Real, con i padroni di casa capaci di mettere sotto sin da subito gli uomini di Zidane. Seppur privi dello squalificato Neymar, oltre che degli infortunati Cavani e Mbappé, i Campioni di Francia si portano sul 2-0 dopo 33' grazie al talento infinito di Angel Di Maria. Doppietta quindi per l'ex di serata, mentre nel finale è Meunier a chiudere i conti e a fare 3-0.

Comincia bene il gruppo C il Manchester City, giocando un'ottima partita contro lo Shakhtar e imponendosi per 3-0. Le reti portano la firma di Mahrez, Gündogan e Gabriel Jesus. Al primo posto momentaneo, insieme ai Citizens di Guardiola, c'è anche la Dinamo Zagabria che asfalta l'Atalanta: 4-0 e Dea sprofondata nell'esordio assoluto in Champions League.

Chiude il tabellone il girone D. Oltre alla già citata rimonta dell'Atletico sulla Juventus al Wanda, sorprende il 2-1 della Lokomotiv Mosca in casa del Bayer Leverkusen. Situazione di classifica che quindi attualmente non sorride pienamente agli uomini di Sarri, ma il cammino appare francamente in discesa.

I risultati del mercoledì

Gruppo A

Club Brugge v Galatasaray 0-0

Paris Saint-Germain v Real Madrid 3-0

Gruppo B

Olympiacos v Tottenham 2-2

Bayern Monaco v Stella Rossa 3-0

Gruppo C

Dinamo Zagabria v ATALANTA 4-0

Shakhtar Donetsk v Manchester City 0-3

Gruppo D