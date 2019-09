L'Atalanta crolla al debutto in Champions League: a Zagabria finisce 4-0 per una Dinamo scatenata. La scena la rubano Olmo e Orsic che segna una tripletta

di MarcoValerio Bava - 18/09/2019 22:57 | aggiornato 18/09/2019 23:02

Notte da incubo per l'Atalanta che crolla al Maksimir contro una scatenata Dinamo Zagabria: finisce 4-0 e il debutto in Champions League è da dimenticare. Il primo tempo è un monologo dei padroni di casa, la squadra di Nenad Bjelica ha idee chiare, ha un'intensità diversa rispetto ai nerazzurri, sembra giocare con le ali ai piedi e con una testa molto più sgombra rispetto a quella di Gasperini che evidentemente (e forse inevitabilmente) paga l'emozione dell'esordio in questa competizione. La Dinamo si presenta con un modulo, addio 4-3-3 e difesa a tre per sorprendere tatticamente l'Atalanta. Progetto riuscito in pieno, perché Stojanovic e Leovac molto larghi sugli esterni creano non pochi problemi ai dirimpettai Hateboer e Gomez, ma soprattutto la posizione di Olmo tra le linee sconquassa il piano tattico del Gasp con Freuler e De Roon che non riescono mai a prendere le misure sullo spagnolo che può disegnare calcio e non è un caso che tutte le azioni da gol partano dai suoi piedi.

La Dinamo parte forte e trova il vantaggio al 10' con Leovac che si avventa su un cross tagliato di Stojanovic e batte Gollini. Il primo quarto d'ora è un incubo per l'Atalanta che prova a rimettere fuori la testa intorno al ventesimo, ma quando sembra aver trovato un minimo di logica nel suo calcio, ecco che sale di nuovo in cattedra Olmo: filtrante illuminante per Leovac che vede Orsic a rimorchio, piazzato all'angolino e 2-0. Il raddoppio della Dinamo taglia le gambe dell'Atalanta che incassa anche il 3-0, ancora da Orsic che deve solo appoggiare in rete la sponda di Ademi.

La ripresa si apre con due cambi per l'Atalanta: Malinovsky e Pasalic rilevano Freuler e Masiello. Ma la prima occasione è ancora per la Dinamo, con Petkovic che non arriva sulla palla offerta da un compagno. La prima vera azione dell'Atalanta arriva dopo dieci minuti, Malinovsky conduce palla e trova Hateboer che crossa al centro per Pasalic che però al volo non centra lo specchio. Ma quando la Dinamo si accende fa sempre paura, Ademi per Orsic e parata di Gollini che evita il poker. Ma il 4-0 dei padroni di casa arriva ed è ancora Orsic a battere Gollini con un piattone all'angolino. Altra dormita difensiva della Dea che nel finale si fa viva due volte con Zapata, ma prima Livakovic sfodera un miracolo, poi è il colombiano molto impreciso. Non è serata. Si vede anche da questo. La Dinamo fa festa, l'Atalanta no: il debutto è amaro.

Champions League, flop Atalanta al debutto

Champions League, le pagelle di Dinamo Zagabria-Atalanta

Dinamo Zagabria (3-4-1-2): Livakovic 6; Theophile-Catherine 6,5, Dilaver 7, Peric 6,5; Stojanovic 7, Moro 6,5 (72' Gojak sv), Ademi 7, Leovac 7,5; Olmo 7,5; Petkovic 6,5 (82' Gavranovic sv), Orsic 8 (75' Ivanusek sv). All. Bjelica 8

Atalanta (3-4-3): Gollini 5; Toloi 5, Djimsiti 5, Masiello 5 (46' Malinovsky 5,5); Hateboer 4,5, De Roon 5, Freuler 5 (46' Pasalic 5,5), Gosens 4,5; Ilicic 5 (88' Barrow sv), Zapata 5, Gomez 5. All. Gasperini 5

I migliori

Olmo 7,5

Disegna calcio, si diverte e diverte la platea del Maksimir con giocate d'alta scuola e - dettaglio per niente trascurabile- giocate che non sono mai fini a se stesse. S'inventa un filtrante meraviglioso che fa partire l'azione del raddoppio. Era entrato pure quella del primo gol, mandando al bar Toloi con una finta. Si muove alle spalle dei due centrocampisti centrali dell'Atalanta, tra le linee fa malissimo perché ha tecnica sopraffina, visione di gioco e pure la cattiveria per tenere botta sul ritorno degli avversari. Giocatore sublime.

Orsic 8

Aveva giocato in Italia con lo Spezia, sei anni fa, senza lasciare traccia e senza mai segnare. Era troppo giovane. Ora a casa ha trovato la sua dimensione, fa coppia con Petkovic e fa malissimo all'Atalanta: ogni palla che tocca diventa oro, è il Re Mida di Bjelica. Segna la sua prima tripletta in Champions e si porta via il pallone. Di testa, di piede, la difesa nerazzurra non lo prende mai, riesce a trovare spazi e movimenti in grado di mandare in tilt i meccanismi della retroguardia di Gasperini.

Leovac 7,5

Un gol, un assist, largo a sinistra trova la sua dimensione ideale e si mangia Hateboer: il manifesto è l'azione che porta al 2-0 della Dinamo, assist di Olmo, lui scappa all'olandese e serve una palla d'oro a Orsic. Sblocca la partita inserendosi centralmente e sorprendo Toloi e Djimsiti: la forza, la voglia con cui si butta sul quel pallone è un messaggio chiaro, un segnale su come sarebbe andata la partita. La Dinamo ha fame, è cattiva, lui è forse ne è l'esempio più lampante.

I peggiori

Hateboer-Gosens 4,5

Di solito sono uno dei punti di forza del sistema di gioco di Gasperini, ma nella difficile notte di Zagabria entrambi affondano senza mai dare la sensazione di poter riemergere dal buio nel quale piombano sin dal primo minuto. Leovac stravince il confronto con l'olandese, serve un assist e segna un gol, ma soprattutto lo controlla senza patemi. Stessa cosa dall'altra parte dove Stojanovic fa il bello e il cattivo tempo e non è un caso che due dei quattro gol croati nascano dalla zona del brasiliano. Le cose non migliorano con il passaggio alla difesa a quattro, anzi Hateboer si dimentica Orsic in occasione del 4-0, non stringe e non dà una mano a Toloi.

Ilicic 5

Un fantasma, gioca di fioretto quando dall'altra parte usano nemmeno la spada, ma direttamente le armi da fuoco. Tenta giocate col tacco, o con la suola, non capisce che il clima del match è un altro e ci sarebbe bisogno di sostanza e di un altro piglio. Latita, si defila, sparisce da gioco quando invece ci sarebbe bisogno che il leader tecnico della squadra salga in cattedra. Niente di tutto questo. Tradisce.

Freuler 5

Non c'è, un buco in mezzo al campo dell'Atalanta. Non riesce mai a trovare i tempi di gioco, ma soprattutto non riesce in alcuna occasione ad arginare le iniziative di Olmo che si muove alle sue spalle e fa un po' quello che vuole. Il confronto con lo spagnolo, ma anche con Ademi e Moro è impietoso: intensità, vigoria, giocate, sono tutte dalla parte degli avversari. Lo svizzero incappa in una delle peggiori prestazioni da quando a Bergamo e Gasperini lo toglie dopo un tempo.