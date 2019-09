Le parole dei protagonisti della grande vittoria degli azzurri al San Paolo.

18/09/2019 06:42

Una vittoria straordinaria, un esordio in Champions League da sogno: il Napoli di Ancelotti supera 2-0 i campioni in carica e mette in tasca i primi tre punti nel proprio girone. Liverpool battuto sul finale grazie al gol su rigore di Mertens e al raddoppio di Fernando Llorente, subito a suo agio evidentemente nella sua nuova avventura (un assist per lui contro la Sampdoria).

Una partita giocata in maniera tatticamente perfetta da Ancelotti, che riesce nell’impresa di organizzare la sua squadra in maniera quadrata e di tenere fino ai dieci minuti finali. Proprio sul più bello il suo Napoli si scatena e con un doppio colpo micidiale stende l’undici di Klopp.

San Paolo in festa, i giocatori in campo esultano, con Ancelotti che sarà sicuramente contento di come i suoi hanno messo in pratica le sue indicazioni. Proprio dalle parole dei protagonisti si può capire tutta la gioia del caso. Giustificatissima.

Champions League, festa Napoli: le parole di Mertens e Callejon

Il giocatore belga ha trasformato il rigore del vantaggio, segnando il suo gol numero 113 in maglia azzurra e portandosi a -2 da Maradona. Una serata da Champions League, una rete che non dimenticherà affatto. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky:

Oggi era importante, abbiamo dato tutto, abbiamo corso tanto. Quando conquisti tre punti dopo una partita così stai bene, ma non significa niente aver battuto i campioni d'Europa se non continuiamo così: anche il Salisburgo è forte, tocca a noi fare bene anche nella prossima partita

Esulta anche Koulibaly, altro grande protagonista della sfida: nelle sue dichiarazioni a Sky Sport c’è anche un accenno alla coppia con Manolas.

È stata una partita molto difficile. Sapevamo che il Liverpool veniva da cinque vittorie consecutive, volevano fare punti qui, ma noi siamo stati bravi a imporre il nostro gioco e conquistare la vittoria. Manolas? Dobbiamo abituarci a giocare insieme, ho giocato solo due volte con lui. Abbiamo preso tanti gol e stiamo lavorando su questo. Io ascolto un po' di più lui, che ha bisogno di essere aiutato. Possiamo migliorare ancora parecchio

Il tutto, comunque, può essere riassunto in una delle frasi dette da Callejon nel post partita, sempre ai microfoni di Sky:

Abbiamo fatto una gara praticamente perfetta

Come dargli torto?

Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti

Gioia anche per Carlo Ancelotti, che si dimostra ancora una volta un maestro in Champions League. Queste alcune delle sue dichiarazioni nella conferenza stampa post partita:

La strategia era quella di fare una gara completa. Dovevamo pressare alti e quando c'era la necessità di difendere bassi dovevamo farlo allo stesso modo. Non tutto è stato perfetto, ma stasera quando il Liverpool aveva quasi il totale controllo della partita s'è trovato di fronte un Napoli che ha difeso bene e compatto. Abbiamo vinto quando tutto sembrava perduto. La partita è stata completa, per questo sono molto contento

C’è spazio anche per una risposta a un attestato di stima da parte di Klopp: